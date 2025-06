Le anticipazioni de La Promessa rivelano cosa succederà mercoledì 18 giugno 2025, Vera si sente tradita da Lope, Teresa e Marcelo fanno sparire le foto da..

Saranno tante le novità che faranno incuriosire non poco i telespettatori nei prossimi episodi de La Promessa, in molti si chiedono quotidianamente cosa accadrà ai protagonisti della soap opera spagnola. Sul web trapelano spesso interessanti spoiler che sono molto apprezzati dai fan più curiosi che non riescono ad aspettare la messa in onda per saperne di più sulle vicende. Gli episodi vengono trasmessi tutti i giorni su Reta 4 alle 19.39 ma possono essere seguiti anche in streaming sul sito Mediaset Infinity.

Cosa succederà a La Promessa nella puntata che farà compagnia ai suoi affezionati fan domani, mercoledì 18 giugno 2025? Stando a quanto è emerso grazie alle anticipazioni scopriamo che Burdina è convinto di avere le prove che gli servono per condannare Romulo. Il sergente sembra essere ormai certo che ad uccidere Don Gregorio sia stato Don Romulo.

La Promessa, anticipazioni 18 giugno 2025: Vera si sente tradita, Teresa e Marcelo fanno sparire le foto

Nei precedenti episodio dell’amatissima soap opera spagnola Lope ha rivelato la verità sull’identità di Vera, lei nella puntata di domani apparirà molto delusa. Il fatto che lui si sia lasciato sfuggire una confidenza così importante e delicata la fa sentire tradita e avrà molta paura nonostante le cuoche le hanno garantito che non diranno nulla a nessuno.

Nel frattempo Don Riccardo proverà a convincere Don Alonso a non ascoltare la marchesa. Nell’episodio di mercoledì 18 giugno 2025 cercherà di fargli capire che reintegrare Pia è la decisione giusta. Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che Marcelo e Teresa correranno dei rischi però riusciranno a far sparire tutte le pagine di giornale che contengono la foto di lui.

