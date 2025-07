Le anticipazioni de La Promessa rivelano cosa accadrà venerdì 18 luglio 2025, Cruz crede che Manuel e Jana a breve si lasceranno.

Con le sue trame sempre più intriganti La Promessa nei prossimi episodi catturerà come sempre l’attenzione di moltissimi telespettatori. Quotidianamente la curiosità è sempre tanta, infatti gli affezionati fan della soap opera spagnola non perdono mai le puntate perché vogliono scoprire cosa accadrà ai protagonisti. Quando va in onda sul piccolo schermo? Tutti i giorni su Rete 4 alle 19.39, c’è però anche la possibilità di vedere le puntate sul sito Mediaset Infinity in streaming.

Spuntano sempre sul web interessanti anticipazioni sulle nuove vicende de La Promessa, in molti in preda alla curiosità vanno a caccia di spoiler. Cosa succederà nella puntata che verrà trasmessa domani, venerdì 18 luglio 2025? È emerso che José Juan si è recato alla tenuta con uno scopo ben preciso, la sua non è certo una visita di cortesia.

La Promessa, anticipazioni 18 luglio 2025: José Juan vuole far sposare Julia e Curro

Stando agli spoiler relativi alla puntata di domani, per rimediare alla morte di Paco José Juan vuole far convolare a nozze Curro e Julia. Al momento non è chiaro se tra i due potrebbe nascere davvero qualcosa, Martina però non la prenderebbe affatto bene.

Nell’ultimo periodo sono tante un po’ di tensioni nel rapporto tra Jana e Manuel e la cosa non sfuggirà a Cruz. La marchesa, che non ha mai approvato la storia d’amore del figlio con la cameriera, dirà a Don Alonso di essere certa che la loro relazione giungerà presto al capolinea. Cos’altro dovranno aspettarsi i telespettatori dall’episodio di venerdì 18 luglio 2025? Le anticipazioni de La Promessa svelano che Don Romulo non cambierà idea in merito alle sue dimissioni, infatti confermerà di voler lasciare la tenuta. Nel frattempo Teresa riceverà da parte di Riccardo delle notizie positive.

