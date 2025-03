Cosa succederà nei prossimi episodi de La Promessa? Tante saranno le novità e i colpi di scena che come al solito cattureranno non poco l’attenzione dei suoi tantissimi fan. Questi sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, questi infatti quotidianamente si piazzano davanti al televisore per non perdere le loro intriganti vicende. La nota soap opera spagnola va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39, però è sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata de La Promessa che verrà trasmessa domani, martedì 18 marzo 2025. Queste rivelano che Romulo metterà Santos in guardia, sarà costretto a mandarlo via se continuerà a creare dei problemi. Riccardo, invece, proporrà a Santos di dimenticare il passato per evitare altre tensioni tra loro.

Le novità però non sono ancora finite e terranno tutti con il fiato sospeso. Le anticipazioni fanno sapere che Alonso cercherà informazioni sul bombardamento nei boschi francesi. Sarà molto preoccupato perché è avvenuto nella stessa zona in cui si trovano Manuel e Curro. Intanto, Adriano manifesterà il desiderio di aiutare Catalina a riprendere la gestione della produzione delle marmellate.

Nel frattempo Gregorio rivelerà la sua scoperta a Petra, cioè che la tomba di Pia è vuota, lui è convinto che la donna sia ancora viva e che si stia nascondendo vicino alla Promessa. Maria assisterà al loro confronto e si precipiterà da Jana per raccontarle tutto. Cos’altro succederà nella puntata di martedì 18 marzo 2025? Stando alle anticipazioni de La Promessa Vera rivelerà a Lope che è innamorata di lui, si dirà anche pronta ad affrontare Santos e subito dopo scatterà un bacio tra loro.

