Le anticipazioni de La Promessa rivelano cosa accadrà giovedì 18 settembre 2025, Leocadia fa un'inaspettata confessione a Catalina, intanto Cruz...

Tante sono state le novità a La Promessa nell’ultimo periodo e le nozze tra Jana e Manuel sono sempre più vicine. L’amata soap opera spagnola riesce quotidianamente a catturare l’attenzione di moltissime persone che non perdono un episodio perché troppo curiose di sapere che piega prenderanno le vicende dei protagonisti. In televisione va in onda tutti i giorni su Rete 4 alle 19.39, le puntate però sono disponibili anche in streaming in qualunque momento sul sito Mediaset Infinity.

Un posto al sole anticipazioni 18 settembre 2025/ Gennaro torna ai Canieri, Guido corteggia Mariella

Cosa dovranno aspettarsi gli affezionati fan de La Promessa nei prossimi appuntamenti della soap? In molti sono sempre alla ricerca di nuovi spoiler per scoprire in anteprima qualche curioso dettaglio. Sul web sono trapelate alcune intriganti anticipazioni che riguardano la puntata che andrà in onda domani, giovedì 18 settembre 2025, queste svelano che Leocadia si lascerà sfuggire un’importante confessione durante una chiacchierata con Catalina.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 18 settembre 2025/Rosa pensierosa per le nozze di Marcello e Adelaide

La Promessa, anticipazioni 18 settembre 2025: Cruz prende una decisione sulla nozze di Jana e Manuel

Leocadia rivelerà a Catalina che anche lei quando era nubile è rimasta incinta, con le sue parole cercherà di incoraggiarla per affrontare al meglio la sua situazione. Intanto Manuel e Jana continueranno ad organizzare il loro matrimonio, evento che Cruz non riesce proprio ad accettare.

La marchesa voleva escludere la schiavitù dal matrimonio, Jana però non ha nessuna intenzione di assecondarla perché vuole che tutti i camerieri siano presenti alle sue nozze con Manuel. Stando alle anticipazioni de La Promessa nella puntata di giovedì 18 settembre 2025 Cruz deciderà che ad accompagnare all’altare Jana sarà Lorenzo.

La forza di una donna anticipazioni 18 settembre 2025/ Sarp sconvolto, Arif chiede a Bahar di sposarlo