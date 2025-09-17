Le anticipazioni de La Promessa rivelano cosa accadrà giovedì 18 settembre 2025, Leocadia fa un'inaspettata confessione a Catalina, intanto Cruz...
Tante sono state le novità a La Promessa nell’ultimo periodo e le nozze tra Jana e Manuel sono sempre più vicine. L’amata soap opera spagnola riesce quotidianamente a catturare l’attenzione di moltissime persone che non perdono un episodio perché troppo curiose di sapere che piega prenderanno le vicende dei protagonisti. In televisione va in onda tutti i giorni su Rete 4 alle 19.39, le puntate però sono disponibili anche in streaming in qualunque momento sul sito Mediaset Infinity.
Cosa dovranno aspettarsi gli affezionati fan de La Promessa nei prossimi appuntamenti della soap? In molti sono sempre alla ricerca di nuovi spoiler per scoprire in anteprima qualche curioso dettaglio. Sul web sono trapelate alcune intriganti anticipazioni che riguardano la puntata che andrà in onda domani, giovedì 18 settembre 2025, queste svelano che Leocadia si lascerà sfuggire un’importante confessione durante una chiacchierata con Catalina.
La Promessa, anticipazioni 18 settembre 2025: Cruz prende una decisione sulla nozze di Jana e Manuel
Leocadia rivelerà a Catalina che anche lei quando era nubile è rimasta incinta, con le sue parole cercherà di incoraggiarla per affrontare al meglio la sua situazione. Intanto Manuel e Jana continueranno ad organizzare il loro matrimonio, evento che Cruz non riesce proprio ad accettare.
La marchesa voleva escludere la schiavitù dal matrimonio, Jana però non ha nessuna intenzione di assecondarla perché vuole che tutti i camerieri siano presenti alle sue nozze con Manuel. Stando alle anticipazioni de La Promessa nella puntata di giovedì 18 settembre 2025 Cruz deciderà che ad accompagnare all’altare Jana sarà Lorenzo.