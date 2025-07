Le anticipazioni de La Promessa svelano cosa accadrà sabato 19 e domenica 20 luglio 2025, Martina affronta Don Lorenzo e scopre la verità su Ayala.

Interessanti novità a La Promessa negli episodi che andranno in onda durante il weekend, sabato 19 e domenica 20 luglio 2025. Con le sue intriganti trame la soap opera spagnola riesce giorno dopo giorno ad attirare l’attenzione di moltissimi telespettatori che non perdono mai una puntata, in onda tutti i giorni su Rete 4 alle 19.39. Sono infatti tantissime le persone che si piazzano davanti al televisore quotidianamente e coloro che non riescono a seguire le vicende sul piccolo schermo hanno la possibilità di vederle in streaming sul sito Mediaset Infinity.

Stando alle anticipazioni de La Promessa nell’episodio di domani, sabato 19 luglio 2025, la duchessa di Carril farà ritorno alla tenuta e inviterà Don Lorenzo a stare alla larga da sua figlia, metterà in guardia anche Vera dall’uomo. La complicità tra Ayala e Don Lorenzo farà preoccupare Martina, infatti deciderà di affrontare il capitano per capire cosa stia accadendo.

La Promessa, anticipazioni 19-20 luglio 2025: Martina vuole vendicarsi di Ayala

Durante il confronto con Martina alla tenuta Don Lorenzo le svelerà tutta la verità sul Conte Ayala, le dirà infatti che si è avvelenato da solo per incolparla e farla finire in manicomio. Lei vorrà vendicarsi, sarà quindi pronta ad aggredire il conte. Intanto Amalia potrà andare via dopo aver avvertito Vera.

Dopo aver dato le dimissioni Don Romulo si preparerà a salutare la servitù, a causa della decisione che ha preso apparirà però alquanto agitato. Nella puntata di domenica 20 luglio 2025 il nuovo prete Samuel si presenterà alla Promessa e dirà a Teresa, Jana e Maria che dovrà dormire nel loro piano. Le anticipazioni de La Promessa rivelano poi che Jana non sarà pronta a lasciare il suo alloggio, Cruz però è determinata a farla trasferire ai piani nobili. La marchesa chiederà a Petra di dire al personale di trattare l’ex cameriera come una signora.

