Le vicende de La Promessa continuano ad appassionare sempre di più i telespettatori che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Quotidianamente sono tantissime le persone che restano incollate al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso tengono tutti con il fiato sospeso. La nota soap opera spagnola va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39. Gli episodi, però, sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio de La Promessa che verrà trasmessa domani, mercoledì 19 marzo 2025. Queste rivelano che Martina riuscirà a difendersi dall’aggressione della sua compagna di stanza, Juana, a La Promessa si preoccuperanno tutti non appena scopriranno cosa le è successo. Nel frattempo Alonso apprenderà da Don Romulo che Gregorio sta tornando e i due, per consentire a Jana di portare le provviste a Pia senza insospettire nessuno, prenderanno una drastica decisione.

I tantissimi fan dell’amata soap opera spagnola assisteranno ad altre interessanti novità nella puntata di domani. Stando alle anticipazioni verrà stabilito che Jana trascorrerà del tempo nella grotta con María Fernández e fingerà di lavorare per un amico del marchese.

Cos’altro succederà a La Promessa nell’episodio di mercoledì 19 marzo 2025? Le anticipazioni fanno sapere che Adriano e Catalina appariranno sempre più vicini e durante una romantica cena si lasceranno travolgere dalla passione. Vera, invece, deciderà di concedere a Santos una possibilità per cambiare, però gli offirà solo un rapporto di amicizia tra loro e nient’altro.

