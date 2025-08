Le anticipazioni de La Promessa rivelano cosa accadrà sabato 2 e domenica 3 agosto 2025, Jana confessa a Maria di non essere felice.

Le trame de La Promessa continuano a catturare l’attenzione dei suoi affezionati fan e tiene loro compagnia anche durante il weekend. Cosa succederà nelle prossime puntate? Quotidianamente la soap opera spagnola tiene incollati allo schermo moltissimi telespettatori alle 19.39 su Rete 4, oltre che in televisione però gli episodi sono sempre disponibili anche in streaming sul sito Mediaset Infinity.

In attesa di scoprire cosa succederà ai protagonisti de La Promessa nell’appuntamento di oggi sono già trapelate sul web alcune intriganti anticipazioni che svelano cosa dovranno aspettarsi i telespettatori negli episodi che verranno trasmessi su Rete 4 sabato 2 e domenica 3 agosto 2025. Don Riccardo riceverà dal sacerdote il crocifisso scomparso, Maria però lo accuserà di essere un ladro. Intanto Teresa comunicherà la sua decisione a Marcelo, quale? Quella di restare alla tenuta.

La Promessa, anticipazioni 2-3 agosto 2025: Jane in imbarazzo, rivela a Maria di essere infelice

Nell’episodio che andrà in onda domani Martina farà alcune domande al conte Ayala in merito ai suoi rapporti con la servitù per metterlo alla prova. Nel frattempo in occasione della cena in onore di Jana tutta la famiglia si riunirà a tavola, lei però andrà via perché non si sentirà a suo agio.

Jana si lascerà sfuggire alcune rivelazioni durante una chiacchierata con Maria nella puntata de La Promessa di domenica 3 agosto 2025. All’amica confesserà di sentirsi in imbarazzo alle cene di famiglia ed è per questo che non è affatto felice di prenderne parte. Dirà anche di aver notato gli sguardi freddi di Ayala e Don Lorenzo che l’hanno fatta sentirà ancora di più fuori posto. Le anticipazioni rivelano che la Fernandez la inviterà ad essere forte e a non farsi condizionare. Jana capirà di dover parlare del suo disagio con Manuel.

