Come al solito saranno tante le novità e i colpi di scena che cattureranno non poco l’attenzione dei tantissimi fan de La Promessa che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Questi, puntata dopo puntata, si piazzano davanti al televisore per non perdere le intriganti vicende dei protagonisti che spesso lasciano tutti con il fiato sospeso. L’amata soap opera spagnola va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Non solo in televisione, gli episodi de La Promessa sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Ma cosa succederà nella puntata che verrà trasmessa domani, venerdì 2 maggio 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web la partenza di Salvador dopo che ha accettato il nuovo lavoro causerà molta tristezza a Maria, per lei non sarà affatto sempre ritrovare il sorriso.

La Promessa, anticipazioni 2 maggio 2025: Marcelo in difficoltà alla tenuta, Teresa preoccupata

I tantissimi fan della soap opera spagnola assisteranno a molte interessanti novità nella puntata di domani. Le anticipazioni rivelano che Marcelo farà molta fatica ad abituarsi alle rigide regole della tenuta e del suo nuovo lavoro, però non vuole in alcun modo deludere le aspettative della moglie e di Don Romulo.

Intanto Teresa continuerà ad avere paura che il marito possa fare un passo falso che finirà per compromettere la loro permanenza alla tenuta. Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che nell’episodio di venerdì 2 maggio 2025 dopo aver ricevuto la lettera della figlia Simona sarà molto felice che Virtudes è finalmente serena e contenta. Don Romulo, invece, apparirà sempre più misterioso e gli altri membri della servitù non capiranno cosa sta succedendo.

Don Riccardo pensa che Don Romulo nasconda qualcosa, Julia infastidisce Curro

Le novità però non sono ancora finite, cos’altro succederà? Stando alle anticipazioni de La Promessa nell’episodio di venerdì 2 maggio 2025 Don Riccardo si convincerà del fatto che Don Romulo stia nascondendo qualcosa di scottante. Intanto Julia sarà ancora alla tenuta e la sua presenza inizierà a dare sempre più fastidio, soprattutto a Curro che sta ancora affrontando le ferite causate dalla guerra.

Anche Cruz apparirà molto irritata nell’episodio di domani, il motivo? Perché non ha ancora avuto l’opportunità di conoscere la giovane che sta soggiornando alla Promessa. Questo, infatti, le darà la sensazione di non avere il controllo.