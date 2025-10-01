Le anticipazioni de La Promessa rivelano cosa accadrà giovedì 2 ottobre 2025, momento toccante per Jana e Manuel durante il loro viaggio.

Cosa succederà nel nuovo appuntamento de La Promessa su Rete 4? Le ultime vicende stanno incuriosendo non poco i telespettatori, sempre pronti a scoprire che piega prenderanno le trame della soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.39. Alla tenuta la tensione sarà ancora alle stelle dopo la discussione nata tra la marchesa e il marito davanti a tutti. Cruz non ha affatto gradito il fatto di essere stata attaccata pubblicamente e continuerà a scontrarsi con Don Alonso in privato.

Come sempre saranno tante le novità in vista nei prossimi episodi de La Promessa, in attesa di scoprire cosa succederà oggi ai protagonisti sono già trapelate alcune anticipazioni sul web. Queste svelano in anteprima alcuni dettagli relativi alla puntata che terrà compagnia ai telespettatori sul piccolo schermo domani, giovedì 2 ottobre 2025, va però ricordato che ogni episodio è disponibile anche in streaming sul sito Mediaset Infinity.

La Promessa, anticipazioni 2 ottobre 2025: Manuel e Jana felici per le nozze simboliche

Il marchesino e la sua amata hanno fatto di tutto per stare insieme e coronare il loro sogno di diventare marito e moglie. I due hanno trovato ospitalità a casa di due amichevoli anziani, Antonio e Nica. Insieme a loro celebreranno una cerimonia di matrimonio simbolico che si rivelerà molto emozionante.

Stando alle anticipazioni de La Promessa, nella puntata che verrà trasmessa su Rete 4 giovedì 2 ottobre 2025, dopo il simbolico matrimonio Jana e Manuel si prepareranno a salutare Nica e Antonio e sarà un momento molto toccante. La coppia per la prima volta si è sentita aiutata e sostenuta, un momento che di certo non potranno mai dimenticare.

