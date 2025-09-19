Le anticipazioni de La Promessa rivelano cosa accadrà sabato 20 e domenica 21 settembre 2025, Cruz ha un piano contro le nozze di Jana e Manuel.

Le vicende de La Promessa continuano a catturare l’interesse dei telespettatori che ogni giorno alle 19.39 attendono con ansia di scoprire che piega prenderanno le trame della soap opera spagnola. Gli episodi vanno in onda su Rete 4. In termini di ascolti conquistano sempre risultati ottimi, sono infatti tantissime le persone che non perdono il quotidiano appuntamento sul piccolo schermo. Oltre che in televisione le puntate possono essere seguite anche sul sito Mediaset Infinity in streaming.

Molti fan de La Promessa sono troppo curiosi per aspettare la messa in onda dei nuovi episodi, infatti cercano sempre nuovi ed intriganti spoiler. Cosa succederà durante il weekend? Sono già disponibili alcune anticipazioni che svelano alcuni dettagli sulle puntate che verranno trasmessa su Rete 4. Queste rivelano cosa accadrà sabato 20 e domenica 21 settembre 2025.

La Promessa, anticipazioni 20 e 21 settembre 2025: padre Samuel non è in pericolo

Per molto tempo hanno provato ad impedire le nozze di Manuel e Jana, dopo aver affrontato molti ostacoli i due saranno però pronti a diventare marito e moglie. Don Alonso ha capito che il figlio e la sua amata si amano davvero e ha deciso di accettare il matrimonio a differenza della moglie. Cruz infatti sarà ancora contraria e continuerà a tramare alle loro spalle con l’intenzione di impedire le nozze.

Le anticipazioni de La Promessa fanno sapere che nella puntata di domenica 21 settembre 2025 Maria Fernandez grazie ad una chiamata di Jana sarà sollevata. Il motivo? Ccoprirà che le condizioni di salute di padre Samuel non sono grave. L’uomo infatti non è in pericolo di vita, si è solo fratturato una gamba. La schiavitù sarà molto felice per la notizia e festeggeranno alla Promessa, anche Manuel e Jana si uniranno ai festeggiamenti.

