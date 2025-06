Le anticipazioni de La Promessa svelano cosa succederà venerdì 20 giugno 2025, Santos non ottiene le risposte che cercava, Manuel fa infuriare Cruz e Alonso

In onda tutti i giorno su Rete 4 La Promessa appassiona sempre di più i telespettatori con le sue accattivanti vicende piene di novità e colpi di scena. Capita spesso che i fan della soap opera spagnola restino con il fiato sospeso, questi giorno dopo giorno si piazzano davanti alla televisione alle 19.09 per scoprire ogni dettaglio.

Dopo la messa in onda sul piccolo schermo gli episodi de La Promessa sono sempre disponibili anche in streaming, ai fan infatti basterà recarsi sul sito Mediaset Infinity per vedere o rivedere le puntate. Intanto scopriamo cosa accadrà domani, venerdì 20 giugno 2025, le anticipazioni rivelano che per cercare delle risposte sulla madre Santos è andato via dalla tenuta. Il ragazzo è infatti tornano nel suo paese d’origine e tornerà alla Promessa alcuni giorni dopo.

La Promessa, anticipazioni 20 giugno 2025: Santos capisce che Don Riccardo ha mentito

Santos al suo rientro sarà alquanto deluso perché non è riuscito ad ottenere le risposte che cercava. A quanto pare nessuno conosceva i suoi genitori, ha infatti scoperto solo qualche confuso dettaglio e non è nemmeno riuscito a trovare la tomba in cui è stata seppellita sua madre. Stando agli spoiler durante una chiacchierata con Petra il ragazzo capirà che Don Riccardo gli ha mentito in merito alle sue origi per depistarlo.

Nel frattempo Manuel ribadirà ai suoi genitori la sua intenzione di convolare a nozze con Jana. Il marchesino non intende in alcun modo rinunciare al suo sogno di condividere la sua vita con la sua amata e vuole che lei si trasferisca nei piani nobili della tenuta. Come reagiranno Don Alonso e Cruz? Le anticipazioni de La Promessa fanno sapere che nell’episodio di venerdì 20 giugno 2025 entrambi saranno furiosi dopo le rivelazioni del figlio.

