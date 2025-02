Con le sue intriganti vicende La Promessa continua a catturare sempre di più l’attenzione di moltissimi fan che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà nelle prossime puntate. Colpi di scena e novità non mancano mai e lasciano spesso tutti con il fiato sospeso, moltissime sono le persone che non perdono un episodio, in termini di ascolti infatti i risultati sono ottimi. La nota soap opera spagnola tiene compagnia ai telespettatori su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Ma cosa succederà nella puntata che verrà trasmessa domani, venerdì 21 febbraio 2025? Stando alle anticipazioni de La Promessa trapelate sul web María Fernández continuerà a soffrire molto per la perdita di Pia. Il dolore che la donna sta provando non passerà inosservato agli occhi di Martina, non appena la metterà alle strette dovrà prendere una decisione. La ragazza non sa che Pia è morta, le hanno raccontato che è tornata al suo paese, le rivelerà il vero motivo del suo dolore e quindi tutta la verità?

La Promessa, anticipazioni 21 febbraio 2025: Catalina si scusa e chiede un incontro con Adriano

Ci saranno tante altre novità nell’episodio che andrà in onda domani, venerdì 21 febbraio 2025 su Rete 4. Le anticipazioni rivelano che l’improvviso cambiamento di Lope farà sentire Salvador disorientato. Lui però apparirà alquanto ostile nei confronti dell’amico.

Nel frattempo Catalina, dopo aver ricevuto una visita da parte di Simona, si renderà conto di aver avuto un atteggiamento sbagliato e proverà a rimediare. Cosa succederà? Le anticipazioni de La Promessa fanno sapere che la donna chiederà scusa a Tadeo e gli chiederà un incontro con Adriano. Intanto, nonostante le dure imposizioni di Petra, Riccardo avrà intenzione di rendere omaggio a Pia però finirà per scontrarsi con qualcuno.

