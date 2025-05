Non mancheranno i colpi di scena a La Promessa nella puntata di domani, giovedì 22 maggio 2025, e in molti attendono con ansia di scoprire quali saranno le vicende protagoniste del nuovo appuntamento settimanale. Quando va in onda la soap opera spagnola? Tutti i giorni su Rete 4 alle 19.39 e coloro che non possono seguirla sul piccolo schermo hanno la possibilità di recuperare tutti gli episodi in streaming sul sito Mediaset Infinity.

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas, 22 maggio 2025/ Esther turbata, Miguel vuole farsi perdonare

Le anticipazioni de La Promessa rivelano cosa succederà ai protagonisti della fiction spagnola domani. Alla tenuta Marcelo ne ha combinata un’altra delle sue servendo a Julia e Curro una torta alle noci a cui lei è allergica. A salvare il marito di Teresa dall’ira di Petra ci penseranno Maria e le cuoche della Promessa.

Anticipazioni Beautiful, 22 maggio 2025/ Finn ha un confronto con Deacon su Sheila, R.J. rassicura Luna

La Promessa, anticipazioni 22 maggio 2025: Jana preoccupata per il matrimonio con Manuel

Da un po’ Manuel e Jana stanno organizzando il loro matrimonio, che verrà celebrato in gran segreto perché temono che possano ostacolarli per via delle loro differenze sociali, loro però si amano e non hanno nessuna intenzione di rinunciare alla loro unione.

Stando alle anticipazioni de La Promessa, nell’episodio di giovedì 22 maggio 2025 Jana apparirà non poco preoccupata. Il motivo? Ha paura che non appena scoprirà l’identità del suo amato padre Samuel cambierà idea sulle nozze rifiutandosi di celebrare il loro matrimonio segreto quando lei e Manuel arriveranno all’altare. Nel frattempo Catalina proverà a rimediare in modo tempestivo alle problematiche create con le donne del paese da Don Lorenzo che hanno incrinato i loro rapporti.

Un posto al sole, anticipazioni 21 maggio 2025/ Michele scopre che Assane è sparito, Elena e Gagliotti...

Marcelo ha messo in pericolo la vita di Julia, Curro racconta la verità a Julia

Colpi di scena in vista anche nella puntata de La Promessa di oggi, mercoledì 21 maggio 2025. Gli spoiler rivelano che Marcelo continuerà a mettersi nei guai alla tenuta, questa volta metterà in pericolo la vita di Julia. Ci penserà Maria con il suo tempestivo intervento ad evitare il peggio.

Intanto Curro non riuscirà più sopportare i sensi di colpa e deciderà di rivelare tutta la verità a Julia sulla morte di Paco. Le racconterà che il ragazzo è stato ucciso durante una sosta fatta al ruscello che non era prevista e che era stato lui ad imporla. A causa del cambio di programma sono finiti nel tiro di un soldato tedesco che dopo aver sparato ha colpito Paco uccidendolo.