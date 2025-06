Le anticipazioni de La Promessa rivelano cosa succederà martedì 24 giugno 2025, dure critiche per Jana, Alonso prova a spaventare Manuel.

Le vicende de La Promessa continuano a catturare sempre di più l’interesse di moltissimi telespettatori che puntata dopo puntata si chiedono cosa succederà ai protagonisti della soap opera spagnola in onda su Rete 4 alle 19.39 tutti i giorni. Sono tantissime le persone che ogni giorno si piazzano davanti al televisore per non perdere tutti i dettagli, le novità sono sempre tante.

Un posto al sole, anticipazioni 24 giugno 2025/ Alberto sconvolto, Chiara potrebbe tradire Roberto e Marina

Ma cosa accadrà nei prossimi episodi de La Promessa, che sono disponibili in qualsiasi momento anche in streaming, dove? Sulla nota piattaforma Mediaset Infinity. Sono già emerse curiose anticipazioni sulla puntata che verrà trasmessa su Rete 4 domani, martedì 24 giugno 2025. Scopriamo che Jana dovrà fare i conti con le dure critiche di Petra, la donna è convinta che la cameriera sia sempre stata l’amante di Manuel e la accuserà di essere un’arrivista.

La forza di una donna anticipazioni 24 giugno 2025/ Bahar aiuta Hikmet, Enver vuole tenerla lontana da Hatice

La Promessa, anticipazioni 24 giugno 2025: le minacce di Don Alonso non spaventato Manuel

Nei precedenti episodi della soap opera spagnola Manuel ha chiesto ai suoi genitori di assegnare alla sua amata una camera nel piano della nobiltà dal momento che è la sua fidanzata. Don Alonso e Cruz non hanno nessuna intenzione di accettare la loro relazione, il padre del marchesino proverà quindi a spaventarlo minacciandolo.

Stando alle anticipazioni de La Promessa, nell’episodio di martedì 24 giugno 2025 Alonso minaccerà di ripudiare il figlio, ma non otterrà l’effetto desiderato. Quale sarà la sua reazione? Manuel si dirà pronto a rinunciare al titolo nobiliare pur di continuare a vivere la sua storia d’amore con Jana. Nel frattempo Martina si scaglierà duramente contro Curro accusandolo di non essere stato sincero con lei. La ragazza, infatti, ha scoperto che lui e Jana sono fratelli da Julia e non da lui e gli chiederà se la notizia è veritiera oppure no.

Anticipazioni Beautiful, 24 giugno 2025/ Eric si commuove alla festa poi scopre la verità sulla sfida