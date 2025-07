Le anticipazioni de La Promessa svelano cosa succederà giovedì 24 luglio 2025, Martina aiuta Petra con Ayala, Catalina mette alle strette Pelayo.

Le prossime vicende de La Promessa cattureranno come sempre l’attenzione di moltissimi fan che quotidianamente attendono con ansia di scoprire cosa accadrà ai protagonisti dell’amatissima soap opera spagnola. Dal punto di vista degli ascolti i risultati sono sempre ottimi, infatti sono tantissimi i telespettatori che si lasciano travolgere dalle accattivanti trame della fiction. Quando va in onda? Tutti i giorni su Rete 4 alle 19.39, gli episodi però possono essere visti in qualsiasi momento anche sul sito Mediaset Infinity in streaming.

Sono molte le persone che in preda alla curiosità vanno alla ricerca di nuovi spoiler in merito alle vicende de La Promessa. In attesa di vedere cosa succederà nel nuovo appuntamento in onda tra poco su Rete 4 sono già emerse interessanti anticipazioni sulla puntata che verrà trasmessa domani, giovedì 24 luglio 2025. Cosa dovranno aspettarsi i telespettatori? Il Conte Ayala proverà a strozzare Petra, la donna però potrà contare sull’aiuto di Martina che riuscirà a fermare l’uomo. La marchesina e la cameriera decideranno poi di stringere un’alleanza contro il Conte.

La Promessa, anticipazioni 24 luglio 2025: Petra confessa il suo segreto a Martina

Sono trapelati sul web altri interessanti dettagli in merito alla puntata di domani, cosa succederà? Cruz penserà di organizzare per Jana una festa di benvenuto, intanto Catalina sarà stanca dell’atteggiamento di Pelayo e del fatto che lui continui a rimandare. Stando agli spoiler la marchesina deciderà di mettere il fidanzato alle strette per spingerlo a prendere una decisione.

Nel frattempo Maria offrirà a Manuel il suo aiuto affinché possa essere meno traumatico per Jana il suo trasferimento. Le anticipazioni de La Promessa si lasciano sfuggire altri dettagli sull’episodio di giovedì 24 luglio 2025. Cos’altro accadrà? Don Romulo in seguito alla sua decisione si preparerà a salutare tutti alla tenuta. Intanto Petra, dopo essersi alleata con Martina, deciderà di rivelarle il suo segreto, cioè che Ignacio è il padre di Feliciano.

