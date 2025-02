I tantissimi fan de La Promessa assisteranno a tante interessanti novità e colpi di scena inaspettati nella nuova settimana dell’amatissima soap opera spagnola, in onda tutti i giorni alle 19.39 su Rete 4. Quotidianamente tantissime sono le persone che restano incollate al televisore per scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti che con le loro intriganti vicende lasciano spesso tutti con il fiato sospeso.

Non solo in televisione, gli episodi de La Promessa sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, martedì 25 febbraio 2025. Queste rivelano che Petra racconterà a Cruz che la servitù ha in mente di organizzare una visita al cimitero per commemorare Pia dopo la sua improvvisa e tragica morte.

La Promessa, anticipazioni 25 febbraio 2025: Catalina e Adriano si incontrano e si chiariscono

Petrà rassicurerà la marchesa nella puntata che andrà in onda domani su Rete 4. Stando alle anticipazioni de La Promessa la severa governante le assicurerà di essere riuscita ad impedire ai domestici di commemorare Pia, loro però ignoreranno il suo divieto e decideranno di procedere con la commemorazione. Questa non si svolgerà più al cimitero ma all’interno del palazzo.

Cos’altro succederà a La Promessa nell’episodio di martedì 25 febbraio 2025? Le anticipazioni fanno sapere che Catalina deciderà di inviare una lettera ad Adriano per scusarsi con lui. I due si rivedranno nell’hangar e avranno finalmente l’opportunità di chiarirsi. Al momento gli spoiler dell’amata soap spagnola non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei prossimi episodi per scoprire tutto quello che accadrà.

