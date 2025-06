Le anticipazioni de La Promessa svelano cosa succederà mercoledì 25 giugno 2025, Pelayo e Catalina annunciano la gravidanza, lui confessa a Don Riccardo...

A La Promessa Manuel sta facendo di tutto affinché la sua famiglia accetti Jana come sua fidanzata, l’unica cosa che desidera è sposarla e condividere la sua vita con lei ma loro non sono affatto d’accordo. Il padre per spaventarlo penserà anche di minacciarlo ma non servirà a nulla perché lui si dirà disposto a rinunciare al titolo pur di stare con la donna che ama.

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas 25 giugno 2025/ Lucia e Lucas si baciano, Gracia nasconde un segreto

Stando agli spoiler nella puntata di domani, mercoledì 25 giugno 2025, Jana non avrà nessuna voglia di partecipare alla esta organizzata in suo onore. Parlando con Maria ammetterà che a causa della situazione che si è creata è molto triste. Dopo il duro scontro con Curro alla tenuta, Martina si recherà dalla madre per rivelarle di aver ricevuto nuove minacce da parte di Ayala. Margarita questa volta sarà intenzionata prendere dei provvedimenti, alla figlia prometterà che non permetterà più a nessuno di farle del male.

La forza di una donna anticipazioni 25 giugno 2025/ Sirin torna a casa, Enver ha scoperto che la figlia...

La Promessa, anticipazioni 5 giugno 2025: Margarita difende Catalina, Pelayo vuole evitare altri scandali

Grosse novità a La Promessa, nella puntata che verrà trasmessa alle 19.39 domani su Rete 4, Catalina e Pelayo annunceranno la gravidanza alla servitù, una splendida notizia che verrà accolta con grande gioia e con un brindisi. I marchesi, invece, non mostreranno lo stesso entusiasmo.

Don Alonso e Cruz non hanno ancora accettato la novità, infatti si scaglieranno contro la coppia, Margherita però difenderà la nipote. Cos’altro succederà a La Promessa? Le anticipazioni dell’episodio di mercoledì 25 giugno 2025 rivelano che Pelayo durante una chiacchierata on Don Riccardo si lascerà sfuggire una rivelazione molto personale. Di che si tratta? Il ragazzo in realtà non è felice per l’arrivo del bambino perché non è suo figlio, sta solo fingendo di essere contento per evitare altri scandali alla tenuta.

Anticipazioni Beautiful, 25 giugno 2025/ Eric ha un malore e perde conoscenza, arriva in come in ospedale