Con le sue intriganti vicende La Promessa continua a catturare l’attenzione di moltissimi fan che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. Moltissime sono infatti le persone che, puntata dopo puntata, si piazzano davanti al televisore per non perdere nessun dettaglio. Colpi di scena e novità non mancano mai e spesso tengono tutti con il fiato sospeso. L’amata soap spagnola va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Non solo sul piccolo schermo, gli episodi de La Promessa sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Ma cosa succederà nelle prossime puntate? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni relative all’episodio che verrà trasmesso domani, mercoledì 26 febbraio 2025. Queste rivelano che Petra deciderà di aiutare Gregorio a prendersi Diego e per farlo inizierà a tramare nell’ombra. Intanto Simona proverà a convincere Virtudes a non abbandonare il piccolo Adolfo. La inviterà a non commettere lo stesso errore che ha fatto lei con i suoi figli.

La Promessa, anticipazioni 26 febbraio 2025: Martina e Margarita litigano, Ayala si sente male

Ci saranno altre interessanti novità e colpi di scena nella puntata che andrà in onda domani, mercoledì 26 febbraio 2025, come al solito la nota soap opera spagnola riuscirà a catturare non poco l’attenzione dei telespettatori. Stando alle anticipazioni Martina e Margarita saranno furiose l’una contro l’altra e mentre litigheranno in modo animato Ayala si sentirà male.

Saranno gravi le condizioni del Conte? Le anticipazioni de La Promessa fanno sapere che sarà il tempestivo intervento del medico ad evitare il peggio. Ayala infatti riuscirà a superare il malore ma il dottore non riuscirà a capire cosa gli sia successo. Cos’altro succederà? Al momento gli spoiler non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei nuovi episodi per saperne di più.

