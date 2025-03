I tantissimi fan de La Promessa assisteranno a tante interessanti novità e inaspettati colpi di scena nei prossimi episodi e non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti che con le loro intriganti vicende lasciano spesso tutti con il fiato sospeso. L’amata soap opera spagnola va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 e, puntata dopo puntata, tiene incollati al televisore moltissime persone.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 26 marzo 2025/ Adelaide torna? Marcello dimentica il bacio con Rosa

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi de La Promessa sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Ma cosa succederà nella puntata che verrà trasmessa domani, mercoledì 26 marzo 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web, Don Lorenzo rivelerà a Don Alonso che Maria Antonia gli ha raccontato tutto. Il marchese apparirà sconvolto e preoccupato perché avrà paura che queste notizie possano rovinare il suo matrimonio. Visibilmente infastidito deciderà di affrontare la donna, lei però negherà tutto.

Anticipazioni Beautiful puntata 26 marzo 2025/ Eric ha un nuovo attacco di artrite ma non rinuncia alla sfida

La Promessa, anticipazioni 26 marzo 2025: Cruz vuole organizzare un tè con delle amiche

I telespettatori assisteranno ad altre interessanti novità nella puntata che verrà trasmessa domani, le anticipazioni rivelano che il marcherà inviterà di nuovo Maria Antonia ad andare via dalla tenuta. Intanto, dopo quello che è successo con la figlia, Margarita cercherà di distrarsi e di ritrovare un po’ di serenità.

Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che nell’episodio di mercoledì 26 marzo 2025 Cruz penserà di organizzare un tè con alcune amiche e chiederà a Santos di preparare gli inviti. Nel frattempo Manuel, dal momento che non potrà più utilizzare l’hangar, chiederà di avere una stanza alla tenuta per poter lavorare. Cos’altro succederà? Gli spoiler al momento non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti.

Un posto al sole, anticipazioni 25 marzo 2025/ Ferri e Marina accetteranno la proposta di Gennaro Gagliotti?

Catalina racconta a Manuel l’umiliazione subita da Cruz

Nella puntata de La Promessa che andrà in onda oggi, martedì 25 marzo 2025, Catalina racconterà al fratello l’umiliazione che ha subito per colpa di Cruz. La marchesa ha rivelato ai giornali il fallimento del suo fidanzamento con Pelayo.

Intanto Virtudes restituirà davanti alla madre il calice liturgico a Don Romulo, si scuserà per il suo gesto e spiegherà cosa l’ha spinta ad agire in questo modo. La ragazza farà sapere che la sua unica intenzione era quella di poter riabbracciare suo figlio.