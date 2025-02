Con le sue intriganti vicende La Promessa continua a catturare sempre di più l’attenzione dei suoi tantissimi fan che sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. La nota soap opera spagnola va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 e tiene incollati al televisore moltissimi telespettatori, novità e colpi di scena non mancano mai e spesso lasciano tutti con il fiato sospeso.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 27 febbraio 2025/ Enrico scopre come sta Adelaide, intanto Botteri...

Non solo in televisione, gli episodi de La Promessa sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, giovedì 27 febbraio 2025. Cosa succederà? Saranno tutti senza parole a causa dell’improvviso malore di Ayala. Simona invece ringrazierà Candela perché le è stata accanto in un momento davvero difficile della sua vita. L’intesa aumenterà tra Don Lorenzo e Maria Antonia, lui la corteggerà apertamente e la cosa le farà molto piacere. La situazione farà ingelosire Don Alonso che deciderà di affrontarli, le loro reazione saranno molto diverse.

Anticipazioni Beautiful, puntata 27 febbraio 2025/ Sheila si reca a casa di Finn, Steffy terrorizzata

La Promessa, anticipazioni 27 febbraio 2025: Don Alonso affronta Lorenzo e Maria Antonia

Durante il confronto con Don Alonso Lorenzo ammetterà che la sua intenzione è quella di sedurre Maria Antonia, lei invece negherà di essere interessata a lui. Stando alle anticipazioni nell’episodio di domani Petra continuerà ad essere convinta di voler consegnare Diego a Gregorio, l’intenzione di Jana però sarà quella di fermarla. Come? La minaccerà di rivelare a tutti che Feliciano era suo figlio.

Con le sue minacce la cameriera non otterrà nessuna reazione da parte della governante ed è per questo che chiederà aiuto a Don Romulo e Don Riccardo per fermarla. Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che nell’episodio di giovedì 27 febbraio 2025 nei confronti degli ospiti Cruz apparirà sempre più insofferente alla tenuta, ciò che però la preoccupa davvero è la salute di suo figlio perché da un po’ non ha più sue notizie.

Un posto al sole anticipazioni 26 febbraio 2025/ Guido scopre che Mariella ha voltato pagina, sarà turbato