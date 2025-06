Le anticipazioni de La Promessa svelano cosa succederà venerdì 27 giugno 2025, Margarita scrive una lettera segreta a Cruz, Catalina chiede a Jana di...

Sono tante le novità in vista nelle prossime puntate de La Promessa e coloro che giorno dopo giorno seguono con grande interesse la soap opera spagnola si chiedono cosa accadrà ai protagonisti. Prima di svelare le anticipazioni relative all’episodio che andrà in onda domani, venerdì 27 giugno 2025, ricordiamo che la soap tiene compagnia ai telespettatori tutti i giorni alle 19.39 su Rete 4 ed è sempre possibile vederla anche in streaming sul sito Mediaset Infinity.

La forza di una donna anticipazioni 27 giugno 2025/ Jale in crisi, Enver pensa al telefono di Sarp

Ma cosa succederà a La Promessa nell’appuntamento previsto per venerdì 27 giugno 2025? Sul web sono già trapelati intriganti dettagli che come al solito faranno incuriosire tutti i suoi fan. Di recente Lope ha deluso Vera rivelando la sua vera identità ma la duchessa la spronerà a restare al fianco del fidanzato alla tenuta.

Anticipazioni Beautiful, 27 giugno 2025/ Steffy propone la cura di Finn per Eric, Ridge nega il consenso

La Promessa, anticipazioni 27 giugno 2025: Catalina fa una rischiesta a Jana

A catturare non poco l’attenzione dei telespettatori ci penserà anche Margarita, in che modo? Stando agli spoiler emersi fino ad ora deciderà di scrivere a Cruz una lettera segreta, al momento però non è noto cosa abbia in mente. Nel frattempo Catalina, nell’episodio di domani, inviterà Jana a darle del tu dal momento che presto diventeranno ufficialmente cognate.

Le anticipazioni de La Promessa si lasciano sfuggire altri dettagli sulla puntata che andrà in onda su Rete 4 venerdì 27 giugno 2025. Queste fanno sapere che la servitù si sta preparando per la festa organizzata in onore di Jana, a quanto pare però ci saranno degli eccessi durante la serata. Intanto, il sergente Burdina inizierà a sospettare che Romulo stia coprendo qualcuno e che potrebbe trattarsi di Manuel.

Anticipazioni Beautiful, 26 giugno 2025/ Steffy raggiunge Finn in ospedale, lui le mostra una cura per Eric