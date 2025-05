Giorno dopo giorno i fan de La Promessa sono curiosi di vedere cosa faranno i protagonisti nei nuovi episodi, spesso con le loro vicende li lasciano senza parole. La soap opera spagnola tiene compagnia a moltissime persone quotidianamente, va in onda su Rete 4 alle 19.39 tutti i giorni e conquista risultati ottimi dal punto di vista degli ascolti.

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas 27 maggio 2025/ Miguel è turbato, Paca lo mette alle strette

Sono trapelati interessanti dettagli in merito all’episodio de La Promessa di domani, martedì 27 maggio 2025. Cosa accadrà? Le anticipazioni fanno sapere che il rapporto tra Julia e Curro non sarà più conflittuale, i due infatti inizieranno a provare stima l’uno nei confronti dell’altra dopo le rivelazioni che si sono fatti nei precedenti episodi. La loro vicinanza scatenerà immediatamente la gelosia di Martina, infatti chiederà alla ragazza di andare via dalla tenuta, il marchesino però prenderà subito le sue difese dicendole che può restare tutto il tempo che vuole.

Anticipazioni Beautiful, 27 maggio 2025/ Luna fa colpo su Steffy, Broke rivolge dure accuse a Thomas

La Promessa, anticipazioni 27 maggio 2025: Cruz riesce ad ostacolare Jana e Manuel

A lasciare tutti a bocca aperta sarà la vicenda che vedrà come protagonisti Manuel e Jana. Le anticipazioni sulla puntata di domani, infatti, rivelano che non appena i due si recheranno in chiesa per diventare marito e moglie in gran segreto non troveranno il prete ad aspettarli.

I due faranno una scoperta che li spiazzerà non poco, ci sarà Cruz ad aspettarli in chiesa che riuscirà ad impedire il loro matrimonio. La marchesa riuscirà a convincere il figlio a tornare a casa con lei, Jana invece troverà rifugio da Ramona dopo la spiacevole vicenda. Manuel chiederà a Maria di andare dalla sua amata, lei scoprirà che Cruz ha scoperto tutto sulle nozze proprio grazie al suo quaderno.

Anticipazioni La notte nel cuore, prossima puntata 1 giugno 2025/ Sevilay non vuole più sposare Cihan

Margarita non è felice, Martina si riavvicina a Julia

Nel frattempo il Conte Ayala e Margarita continueranno ad occuparsi dei preparativi del loro matrimonio nell’episodio che andrà in onda domani, martedì 27 maggio 2025. Lei, che fino ad ora era sembrata convinta di volerlo sposare, confiderà alla figlia di avere un po’ di paura perché non prova la stessa felicità e lo stesso coinvolgimento che provava quando è convolata a nozze la prima volta.

Cos’altro accadrà nell’episodio di martedì 27 maggio 2025? Gli spoiler de La Promessa fanno sapere che Martina si pentirà di aver avuto un atteggiamento poco piacevole nei confronti di Julia. La ragazza trascorrerà una bella e spensierata giornata con Curro e Julia giocando a badminton.