Le intriganti vicende de La Promessa continuano ad appassionare sempre di più i telespettatori che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. Quotidianamente si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano tutti senza fiato, in termini di ascolti i risultati sono sempre ottimi. La soap opera spagnola va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Un posto al sole, anticipazioni 27 marzo 2025/ Gagliotti vuole delle risposte da Ferri e trama contro Vinicio

Ma cosa succederà a La Promessa nella puntata che verrà trasmessa domani, giovedì 27 marzo 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web ci sarà un riavvicinamento tra Don Alonso e Cruz, anche grazie al ritorno del figlio, la cosa farà ingelosire Maria Antonia. Tornano dalla guerra Manuel chiederà alla sorella di partecipare alla sua festa di bentornato, lei gli dirà che accetterà solo se potrà portare con sé anche Adriano, il ragazzo le ha rivelato di provare forti sentimenti per lei.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 26 marzo 2025/ Adelaide torna a Villa Guarnieri, Enrico la visita

La Promessa, anticipazioni 27 marzo 2025: Martina preoccupata, Santos pronto a vendicarsi

Altre interessanti novità cattureranno non poco l’attenzione dei tantissimi fan della soap. Le anticipazioni rivelano che nell’episodio di domani Martina in manicomio cercherà di tenere Juana a bada, ha paura che essendo instabile la ragazza potrebbe attaccarla ancora.

Nel frattempo Santon rassicurerà Don Riccardo dicendogli di aver spedito tutti gli inviti per il tè di Margarita con alcune amiche, gli dirà anche di non essere più ossessionato da Vero e che il loro rapporto è sereno. Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che il ragazzo, nell’episodio di giovedì 27 marzo 2025, confesserà davanti a Petra di aver messo già in atto la sua vendetta contro Lope e Vera.

Anticipazioni Beautiful, puntata 27 marzo 2025/ Brooke e Carter preoccupati, Ridge ha dei sospetti su Eric

Don Alonso chiede a Maria Antonia di lasciare la tenuta, il marchese è preoccupato per il suo matrimonio

Nella puntata de La Promessa che verrà trasmessa oggi, mercoledì 26 marzo 2025, Don Alonso sarà preoccupato per il suo matrimonio quando Don Lorenzo gli dirà che Maria Antonia gli ha raccontato tutto. Lui teme delle ripercussioni nel suo rapporto con Cruz ma quando affronterà l’amica della moglie lei negherà tutto, il marchese però la inviterà comunque a lasciare la tenuta.

Margarita cercherà di distrarsi dopo quello che è successo con Martina, penserà quindi di organizzare un tè con alcune amiche e chiederà a Santos di occuparsi degli inviti. Intanto Manuel, dal momento che non potrà più utilizzare l’hanger, chiederà di avere un’altra stanza alla tenuta per poter lavorare.