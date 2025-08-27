Le anticipazioni de La Promessa rivelano cosa succederà giovedì 28 agosto 2025, Curro si ribella, Manuel vuole ritrovare Jana dopo la sua scomparsa.

La Promessa ha continuato a tenere compagnia ai suoi affezionati fan per tutta l’estate, a differenza di altre fiction infatti non c’è stata una lunga pausa estiva ma solo qualche piccolo cambiamento di palinsesto. Tante sono le vicende che quotidianamente stupiscono i telespettatori, questi seguono la soap opera spagnola su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39. Nelle scorse settimane è però emersa una novità, da settembre le puntate dureranno di meno perché approderanno ogni giorno sul piccolo schermo alle 19.50.

Cosa succederà a La Promessa nell’episodio che andrà in onda su Rete 4 domani, giovedì 28 agosto 2025? Di sicuro le novità non mancheranno e saranno pronte a catturare l’attenzione di moltissimi fan che giorno dopo giorno attendono con grande interesse di scoprire cosa accadrà ai protagonisti. In attesa di vedere la nuova puntata sul piccolo schermo, o in streaming su Mediaset Infinity, scopriamo qualche dettaglio in anteprima grazie alle anticipazioni trapelate sul web.

La Promessa, anticipazioni 28 agosto 2025: Manuel chiede aiuto a Teresa per trovare Jana

Stando agli spoiler emersi fino ad ora nella puntata di domani José Juan proverà a costringere Curro e Julia a convolare a nozze, la tensione però sarà fortissima quando lui si ribellerà, Manuel sarà costretto a mettersi in mezzo per separarli ed evitare che la situazione possa degenerare ancora di più.

Marcelo, Teresa e Vera decideranno di rivelare la verità a Lope nell’episodio de La Promessa che andrà in onda giovedì 28 agosto 2025. Maria ha capito di essersi innamorata di Samuel, deciderà infatti di seguirlo fuori dalla Promessa, intanto Romulo, Candela e Simona saranno in ansia per la scomparsa di Jana. Le anticipazioni fanno sapere che Manuel chiederà a Teresa di aiutarlo a ritrovare la sua amata, intanto Cruz sarà convinta che la ragazza non farà ritorno alla tenuta e licenzierà anche Gloria.

