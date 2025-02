La Promessa con le sue intriganti vicende cattura quotidianamente l’attenzione di moltissimi fan, in termini di ascolti infatti conquista sempre ottimi risultati. La soap opera spagnola va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 e lascia spesso tutti con il fiato sospeso con tante interessanti novità e colpi di scena. Tantissime sono le persone che, puntata dopo puntata, si piazzano davanti al televisore per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti.

Gli episodi de La Promessa, oltre che sul piccolo schermo, sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, venerdì 28 febbraio 2025. Queste rivelano che Adriano e Catalina riusciranno finalmente a chiarire le loro divergenze e lei deciderà di compiere nei confronti del mezzadro un gesto molto generoso. Quale? Gli darà la collana che le ha regalato Pelayo per permettergli di pagare i debiti che ha con la banca.

La Promessa, anticipazioni 28 febbraio 2025: Margarita si prende cura di Ayala dopo il malore

Nei precedenti episodi dell’amata soap opera spagnola Ayala ha avuto un improvviso malore che ha spiazzato tutti. Le anticipazioni fanno sapere che Margarita si prenderà cura di lui con molto affetto, lei spera che il conte possa riprendersi presto.

Cos’altro succederà a La Promessa nella puntata che andrà in onda domani, venerdì 28 febbraio 2025? Stando alle anticipazioni la marchesa chiederà alla figlia di non fare più la guerra ad Ayala e di essere, almeno in questo delicato momento, più gentile nei suoi confronti. Al momento gli spoiler non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dell’episodio per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti della soap.

