Quotidianamente La Promessa cattura l’attenzione di moltissimi fan con le sue intriganti vicende, infatti sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che succederà. Tantissime sono le persone che, puntata dopo puntata, si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano i telespettatori senza parole. La nota soap opera spagnola va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 e conquista ottimi risultati in termini di ascolti.

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi de La Promessa sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Intanto sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, venerdì 28 marzo 2025. Queste rivelano che dopo la sua confessione e le sue scuse, Padre Fermin perdonerà Virtudes per il furto però sarà costretto a farle lasciare il ruolo di perpetua dopo l’accaduto.

La Promessa, anticipazioni 28 marzo 2025: Don Alonso preoccupato, scopre che la tomba di Pia è stata profanata

Interessanti novità lasceranno i telespettatori a bocca aperta nell’episodio di domani, questi come al solito resteranno incollati al televisore per non perdere nessun dettaglio. Stando alle anticipazioni Don Romulo informerà Don Alonso che la tomba di Pia è stata profanata.

Dopo aver appreso la notizia il marchese apparirà allarmato e preoccupato. Nel frattempo Margarita scoprirà che tra gli invitati al suo tè con le amiche sarà presente anche la duchessa De Carril, la madre di Vera. Cos’altro succederà nella puntata di venerdì 28 marzo 2025? Al momento le anticipazioni non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, di sicuro i colpi di scena non mancheranno.

Maria Antonia gelosa, Don Alonso la invita a lasciare la tenuta

Nella puntata de La Promessa che verrà trasmessa oggi, giovedì 27 marzo 2025, ci sarà un riavvicinamento tra Don Alonso e Cruz che farà ingelosire Maria Antonia. Intanto Manuel chiederà a Catalina di partecipare alla sua festa di bentornato, lei però accetterà solo se potrà invitare anche Adriano. Al manicomio Martina apparirà preoccupata, teme infatti che Juana possa attaccarla ancora e cercherà di tenerla a bada.

Santon dirà a Don Romulo di aver spedito gli inviti per il tè di Margarita con le amiche, inoltre lo rassicurerà dicendo di non essere più ossessionato da Vera. La verità però è ben diversa, a Petra infatti confesserà di avere in mente un piano per vendicarsi di Lope e Vera.