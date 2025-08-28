Le anticipazioni de La Promessa rivelano cosa succederà venerdì 29 agosto 2025, Petra scopre nuove informazioni, Catalina incontra un intruso.

Quotidianamente gli episodi de La Promessa catturano sempre l’attenzione dei suoi affezionati fan, sono infatti moltissime le persone che ogni giorni restano davanti alla televisione per scoprire ogni dettaglio in merito alle vicende dei protagonisti. A distanza di anni da quando è approdata sul piccolo schermo le trame della nota soap opera spagnola diventano sempre più intriganti.

La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39, oltre che sul piccolo schermo i suoi tantissimi fan possono seguirla anche in streaming sul sito Mediaset Infinity. Ma cosa succederà nei prossimi episodi? Stando alle anticipazioni emerse fino ad ora sul web scopriamo che Alonso chiederà dei consigli a Manuel e Catalina in merito all’accordo fatto con il duca de Carril.

La Promessa, anticipazioni 29 agosto 2025: Pia fa una scoperta sulla moglie di Riccardo

Nel nuovo episodio della fiction spagnola che verrà trasmesso domani Petra riuscirà a scoprire nuove informazioni che riguardano la moglie di Riccardo. Il suo obiettivo è quello di ostacolare la storia d’amore con Pia. Ci riuscirà?

Nel frattempo Martina inviterà Catalina a fare una passeggiata nei giardini per svagarsi un po’ nella puntata de La Promessa in onda su Rete 4 venerdì 29 agosto 2025. Le anticipazioni rivelano che mentre farà un giro la ragazza farà un incontro inaspettato con un intruso misterioso. Di chi si tratta? Al momento non sono trapelati altri spoiler, per saperne di più i telespettatori dovranno attendere il nuovo episodio di domani che potranno seguire sia in televisione che in streaming sul sito Mediaset Infinity.

