Tante saranno le novità e i colpi di scena nei prossimi episodi de La Promessa che cattureranno non poco l’attenzione dei suoi tantissimi fan che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Quotidianamente sono tantissime le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere le intriganti vicende della nota soap opera spagnola in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39. Oltre che sul piccolo schermo le puntate sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Ma cosa succederà a La Promessa nell’episodio che verrà trasmesso domani, martedì 29 aprile 2025? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni, queste rivelano che Pia ascolterà una dolce conversazione tra Jana e Manuel e confesserà alla coppia che già da tempo aveva capito che tra loro ci fosse qualcosa. L’ex governante darà loro la sua benedizione e gli augurerà tanta fortuna.

La Promessa, anticipazioni 29 aprile 2025: Petra confessa di essere arrabbiata con Teresa

I telespettatori assisteranno ad altre interessanti novità nella puntata di domani. Stando alle anticipazioni Julia si recherà da Martina per restituirle l’orecchino e lei per ringraziarla la inviterà a restare alla tenuta fin quando non si riprenderà completamente. La figlia di Margarita le prometterà di prendersi cura di lei come una preziosa ospite, lei accetterà l’ospitalità con piacere e farà molte domande sulla guerra a Curro.

Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che nell’episodio di martedì 29 aprile 2025 Petra confesserà a Santos di essere molto arrabbiata con Teresa, non è affatto felice del fatto che si sia sposata. Sarà però consapevole del fatto che non può intromettersi nella vita della nuova cameriera personale di Cruz. Nel frattempo Teresa sarà dispiaciuta per la freddezza di Petra, la sua speranza sarà quella di recuperare il loro rapporto.

Don Romulo assume Marcelo, Manuel svela la novità sulle nozze a Jana

Cos’altro succederà a La Promessa nella puntata di martedì 29 aprile 2025? Le anticipazioni rivelano che Don Romulo informerà tutti della partenza di Salvator, intanto Teresa gli chiederà di nuovo un lavoro per suo marito e questa volta il maggiordomo deciderà di assumere Marcelo.

Nel frattempo Manuel dirà a Jana che il nuovo parroco di Lujàn ha accettato di farli sposare in segreto, una novità che la renderà molto felice ma allo stesso tempo avrà paura. A causa dell’atteggiamento di Cruz e della rivelazione di Don Lorenzo, Don Alonso apparirà sempre più triste.