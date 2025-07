Le anticipazioni de La Promessa svelano cosa succederà giovedì 3 luglio 2025, Manuel vuole organizzare un party per ufficialire il rapporto con Jana ma...

Nei prossimi episodi de La Promessa saranno tante le novità che cattureranno l’interesse dei suoi tantissimi fan. Ogni giorno sono tantissime le persone che guardano la soap opera spagnola su Rete 4 alle 19.39, che tiene loro compagnia anche durante il weekend. Oltre che sul piccolo schermo le puntate sono sempre disponibili anche in streaming, vi basterà infatti accedere sul sito Mediaset Infinity per vederle o rivederle.

In merito all’episodio di domani, giovedì 3 luglio 2025, le anticipazioni de La Promessa rivelano che Manuel non avrà nessuna intenzione di arrendersi. Il suo unico desiderio è quello di sposare Jana nonostante i suoi genitori siano fermamente contrari e hanno già impedito alla coppia di sposarsi in segreto. Il marchesino dirà a Cruz e Don Alonso che vuole organizzare una festa di fidanzamento per ufficializzare la relazione con Jana. Loro proveranno ancora a fargli cambiare idea ma sarà del tutto inutile.

La Promessa, anticipazioni 3 luglio 2025: Vera in ansia, il lavoro di Petra soddisfa Cruz

Vera apparirà preoccupata nella puntata che verrà trasmessa domani su Rete 4, il motivo? Perché Don Lorenzo sta facendo troppe domande a sua madre e ha paura che voglia contattare suo padre per incontrarlo. Gli spoiler rivelano che Manuel parlerà della festa con Jana ma lei non reagirà con entusiasmo, al fidanzato dirà chiaramente che non vuole essere trattata come una nobile.

Nel frattempo Pia chiederà aiuto a Don Alonso, invitandolo a fare qualcosa per Don Romulo dal momento che è davvero in difficoltà. Le anticipazioni de La Promessa fanno sapere che Manuel chiederà informazioni al sergente Burdina in merito a possibili novità, lui gli dirà che a breve mostrerà le prove che ha trovato al giudice. Nella puntata di giovedì 3 luglio 2025 Cruz sarà molto felice del lavoro di Petra dopo che l’ha avvisata in merito alle nozze di Manuel e le chiederà di continuare a tenere d’occhio suo figlio e Jana.

