Le anticipazioni de La Promessa rivelano cosa succederà sabato 30 e domenica 31 agosto 2025, Catalina è sconvolta, Martina scopre che Pelayo...

Cosa dovranno aspettarsi i tantissimi fan de La Promessa dai nuovi episodi che andranno in onda durante il weekend? Diverse saranno le novità che come al solito cattureranno l’interesse dei telespettatori, questi ogni giorno non vedono sempre l’ora di assistere alle vicende dei protagonisti. Le trame della soap opera spagnola si fanno sempre più interessanti e non fanno mai annoiare tutti coloro che attendono con ansia i nuovi appuntamenti in onda su Rete 4 tutti i giorni, a che ora? Alle 19.39, gli ascolti sono sempre ottimi.

Sul web sono già disponibili alcune interessanti anticipazioni in merito alle puntate che faranno compagnia ai telespettatori sabato 30 e domenica 31 agosto 2025. Cosa accadrà? Nell’episodio di domani Catalina apparirà alquanto turbata, non è però chiaro cosa scoprirà. Sappiamo però che verrà fuori un collegamento inaspettato tra il passato di Vera e quello di Marcello. La donna continuerà ad avere molti dubbi in merito al suo rapporto con il padre, infatti sarà sconvolta.

Sono emersi interessanti dettagli anche in merito alla puntata che verrà trasmessa domenica 31 agosto 2025, la soap opera spagnola è sempre pronta a stupire tutti con i suoi colpi di scena. Stando agli spoiler Pelayo verrà sorpreso da Martina mentre spierà Catalina, lui proverà a giustificare il suo comportamento ma la marchesina lo inviterà a smetterla.

Cos’altro accadrà a La Promessa? Le anticipazioni svelano he Cruz deciderà di affrontare Manuel, il motivo? La marcherà accuserà il figlio di aver aiutato Jana a scappare. Nel frattempo Pia rivelerà a Teresa e alle cuoche che lei e Don Riccardo si sono riavvicinati. Intanto Manuel in preda allo sconforto si lascerà sfuggire uno sfogo con Don Alonso, al padre parlerà dei forti sentimenti che prova nei confronti di Jana con la speranza che lui possa comprenderlo.

