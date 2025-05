Pronti per un nuovo ed intrigante appuntamento de La Promessa in onda su Rete 4 alle 19.39? La nota soap opera spagnola tutti i giorni tiene compagnia ai suoi affezionati fan, anche nel weekend, e non smette di stupire i telespettatori. Ogni giorno la loro curiosità aumenta sempre di più, le anticipazioni però svelano sempre qualche interessante dettaglio in anteprima.

Sappiamo già cosa succederà nella puntata de La Promessa di venerdì 30 maggio 2025, però se volete evitare spoiler non leggete le anticipazioni riportate di seguito. Durante una chiacchierata Margarita e il Conte parleranno del trasferimento di Ayala, dopo il matrimonio infatti anche lui vivrà a palazzo insieme a lei.

La Promessa, anticipazioni 30 maggio 2025: Martina chiede di restare a palazzo

I rapporti tra il conte e la figlia della sua futura moglie non sono stati ottimi fino ad ora, lui l’ha fatta anche rinchiudere in una clinica psichiatrica. Nella puntata di domani Ayala dirà a Margarita che vorrebbe che Martina vivesse insieme a loro.

Il conte non può certo immaginare che le intenzioni della ragazza sono ben diverse. Stando alle anticipazioni de La Promessa Martina chiederà infatti ai marchesi di poter rimanere a palazzo nell’episodio che vedremo sul piccolo schermo venerdì 30 maggio 2025. Oltre che su Rete 4, però, è bene ricordare che la soap opera spagnola può essere sempre seguita anche in streaming sul sito Mediaset Infinity.

Jana vorrebbe tornare a lavorare, Alonso e Cruz si alleano

Marcelo continuerà a mettersi nei guai alla tenuta, questa volta si beccherà i rimproveri di Santos per aver sistemato male una camicia. Gli spoiler svelano che Jana dirà a Manuel che vorrebbe ricominciare a lavorare, la cameriera però non potrà più svolgere umili lavori ora che tutti sanno che sono una coppia.

A La Promessa nell’episodio di domani, venerdì 30 maggio 2025, Cruz confesserà al marito di aver corrotto il parroco per sabotare il matrimonio tra Jana e Manuel. Alonso proporrà alla marchesa di allearsi per far giungere al capolinea la storia d’amore tra il marchesino e la cameriera.