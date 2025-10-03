Le anticipazioni de La Promessa rivelano cosa accadrà sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025, Alonso potrebbe avere un figlio segreto, Jana è incinta.

Tanti i colpi di scena in vista negli episodi de La Promessa che andranno in onda durante il weekend, le vicende dei protagonisti tengono i telespettatori con il fiato sospeso catturando sempre notevole interesse. L’amata soap opera spagnola giorno dopo giorno in termini di ascolti conquista sempre ottimi risultati. Le puntate però possono essere viste anche sul sito Mediaset Infinity in streaming, sul piccolo schermo invece vanno in onda ogni giorno alle 19.39 su Rete.

Tale e Quale Show 2025, puntata 3 ottobre/ Diretta, classifica e vincitore: Nino Frassica ospite

Cosa dovranno aspettarsi i fan de La Promessa dagli episodi che verranno trasmessi sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025? Saranno tante le novità e come al solito non faranno annoiare tutti coloro che non perdono un appuntamento. I più curiosi vanno spesso alla ricerca di nuovi ed intriganti spoiler e sul web non mancano le anticipazioni che svelano in anteprima interessanti dettagli.

Marina Valdemoro Maino, chi è il compagno Salvatore Duccamelia / Un grande amore e la passione per i viaggi

La Promessa, anticipazioni 4-5 ottobre 2025: Manuel al settimo cielo, Jana gli rivela di essere incinta

Alla tenuta si farà un’inaspettata scoperta, una camera segreta del marchese. La novità farà incuriosire non poco e verranno fatte diverse ipotesi, tra queste anche la possibilità che Don Alonso possa avere un figlio che ha sempre tenuto segreto.

Nelle puntate che i telespettatori vedranno sabato 4 e domenica 5 ottobre verrà fuori che apparteneva ad Alonso l’attuale stanza della marchesa. Stando alle anticipazioni de La Promessa la cosa farà insospettire Marcelo, Teresa, Lope e Vera, i quali penseranno che il marchese potrebbe aver avuto un’amante in passato. Penseranno addirittura che il marito di Cruz abbia un figlio segreto. I colpi di scena però non sono finiti, Jana infatti farà una bellissima sorpresa a Manuel rivelandogli che aspetta un bambino.

Adriana Petrucci, chi è la moglie di Gianni Ippoliti / Un amore fatto con grande privacy