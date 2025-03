Al via una nuova settimana de La Promessa, come sempre ricca di novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi quotidianamente si piazzano davanti al televisore per non perdere alcun dettaglio e non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. La nota soap opera spagnola va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti. Oltre che sul piccolo schermo, però, gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Ma cosa succederà nelle prossime puntate de La Promessa? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio che verrà trasmesso domani, martedì 4 marzo 2025. Queste rivelano che dopo essersi resa conto che la sua presenza potrebbe far peggiorare la situazione Maria Antonia deciderà di lasciare la tenuta. La donna informerà Don Lorenzo della sua partenza ma ci penserà Cruz a cambiare i suoi piani.

La Promessa, anticipazioni 4 marzo 2025: Don Romulo aiuta Jana ad andare da Pia

Pochi istanti prima della partenza la marchesa fermerà Maria Antonia chiedendole di restate alla tenuta. Le anticipazioni fanno poi sapere che nella puntata di domani Simona e Virtudes riusciranno finalmente a ritrovare il sereno tra loro e questa volta sembrano essere davvero intenzionate a ricostruire la loro famiglia.

Cos’altro succederà a La Promessa nell’episodio che andrà in onda martedì 4 marzo 2025? Stando alle anticipazioni Jana riuscirà a recarsi da Pia grazie all’aiuto di Don Romulo. I tantissimi fan della soap opera spagnola assisteranno ad altre interessanti novità, al momento però gli spoiler non rivelano altri dettagli. Per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei nuovi episodi, i colpi di scena non mancheranno.

