Le anticipazioni de La Promessa rivelano cosa succederà giovedì 4 settembre 2025, Pelayo dice tutto a Catalina, lei si sfoga con Martina e sviene.

Gli affezionati fan de La Promessa resteranno senza parole di fronte ai colpi di scena previsti nei prossimi appuntamenti settimanale dell’amatissima soap opera spagnola in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39. Le novità relative alle vicende dei protagonisti sono all’ordine del giorno e riescono sempre a catturare l’attenzione di moltissimi telespettatori. Cosa succederà?

Anticipazioni Il paradiso delle signore 10: "Fulvio? Ecco chi è davvero"/ Spoiler di Simone Montedoro

Sono moltissime le persone che cercano sempre interessanti spoiler per scoprire qualche dettaglio sui prossimi episodi de La Promessa ancor prima della messa in onda. In attesa di vedere a breve su Rete 4 il nuovo episodio della soap spagnola, disponibile anche su Mediaset Infinity in streaming, scopriamo alcune anticipazioni sulla puntata di domani, giovedì 4 settembre 2025.

La forza di una donna, anticipazioni 4 settembre 2025/ Enver ha un malore, Sarp lo porta in ospedale

La Promessa, anticipazioni 4 settembre 2025: Catalina sviene durante lo sfogo con Martina

A spiazzare tutti sarà la rivelazione di Pelayo, infatti nell’episodio di domani troverà il coraggio di confessare tutta la verità a Catalina. Di che si tratta? Le dirà che Cruz gli aveva chiesto di sedurla per allontanarla dalla tenuta, ci ha tenuto però a precisare che questo è accaduto prima che si innamorasse davvero di lei.

Pelayo confesserà anche di non essere pronto a fare da padre al bambino che porta in grembo, lei visibilmente delusa gli chiederà di andare via e deciderà di non rivederlo più. Nell’episodio di giovedì 4 settembre 2025 la marchesina si sfogherà con Martina, a causa della tensione finirà per perdere i sensi. Stando alle anticipazioni de La Promessa Manuel scoprirà da Maria che la vera intenzione della madre era quella di far allontanare Jana dalla tenuta, ma quando Cruz verrà messa sotto pressione negherà ogni cosa.

Anticipazioni If You Love 4 settembre 2025/ Ates e Umut cacciano Fusun dall'azienda, intanto Leyla...