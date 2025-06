Come ogni giorno La Promessa torna su Rete 4 con un nuovo episodio alle 19.39, quotidianamente la soap opera spagnola cattura l’attenzione di moltissimi fan con le sue vicende. Tanti i colpi di scena inaspettati che fanno aumentare sempre di più la curiosità dei telesoettatori, questi si domandano cosa succederà nelle prossime puntate.

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas, 5 giugno 2025/ Nozze annullate tra Esther e Miguel, lui attacca Gracia

Non tutti i fan riescono ad aspettare la messa in onda degli episodi in televisione per scoprire cosa accadrà ai protagonisti de La Promessa, molti infatti non possono fare a meno di apprendere qualche dettaglio grazie agli spoiler. Anche sulla puntata di domani, giovedì 5 giugno 2025 sono già trapelate interessanti anticipazioni, potete scoprire tutto quello che succederà nei prossimi paragrafi.

La forza di una donna anticipazioni 5 giugno 2025/ Bahar sconvolta dopo alcune scoperte, poi attacca la madre

La Promessa, anticipazioni 5 giugno 2025: Martina è preoccupata per la sua relazione con Curro

Senza il suo amato Manuel nella punatata di domani, che come al solito sarà poi disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, Jana si sentirà persa. Nel frattempo Martina, dopo aver scoperto chi è davvero Julia, avrà paura che la ragazza possa rovinare la sua relazione con Curro.

Il marchesino chiederà a Martina di essere paziente e comprensiva, a differenza sua lui apparirà molto sereno. Stando alle anticipazioni de La Promessa, relative all’episodio di giovedì 5 giugno 2025, Santos in merito alla morte di sua madre scoprirà una discordanza e per scoprire come stanno le cose si rivolgerà a Don Riccardo. Intanto Margarita deciderà di annullare la prova dell’abito, una scelta che irriterà non poco Ayala.

Anticipazioni Beautiful, 5 giugno 2025/ Hope non cambia idea su Sheila, Ridge e Brooke rassicurano RJ

Manuel accusato di omicidio, Pelayo fa una richiesta a Catalina

Scopriamo anche cosa accadrà oggi a La Promessa, gli spoiler rivelano che il sergente Burdina tornerà alla tenuta per arrestare Manuel. Il motivo? Il ragazzo sarà accusato di aver ucciso Gregorio Castillo, una notizia inaspettata che spiazzerà tutti.

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Pelayo chiederà a Catalina di contattare Adriano nella puntata di oggi, mercoledì 4 giugno 2025. È lui il vero padre del bimbo che sta aspettando, l’uomo però ha già lasciato il paese.