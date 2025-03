La Promessa continua a catturare non poco l’attenzione di moltissimi fan con tante novità e colpi di scena. Moltissime sono le persone che quotidianamente restano incollate al televisore per assistere alle intriganti vicende dei protagonisti e sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà. L’amata soap opera spagnola va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 e tiene spesso tutti con il fiato sospeso. Gli episodi, però, oltre che in televisione sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

I telespettatori assisteranno a tante interessanti novità nella puntata de La Promessa che andrà in onda domani, mercoledì 5 marzo 2025. Cosa succederà? Le anticipazioni rivelano che Don Romulo deciderà di adottare drastiche misure per impedire a Lope di mettersi nei guai. Intanto Jana farà visita a Pia nella grotta in cui la donna si sta nascondendo per sfuggire a Don Gregorio. Virtudes, invece, spronata dalla riconciliazione con la madre deciderà di riabbracciare suo figlio.

La Promessa, anticipazioni 5 marzo 2025: Margarita trova degli indizi contro Martina, ha avvelenato lei Ayala?

Le novità non sono ancora finite e come al solito faranno incuriosire non poco i tantissimi fan della soap opera spagnola. Stando alle anticipazioni, nell’episodio di domani Margarita affronterà Maria per capire come mai Martina abbia mostrato un interesse così morboso per la cicuta, il veleno che Pia ha usato per suicidarsi e che ha quasi ucciso il conte Ayala.

Le anticipazioni de La Promessa fanno sapere che nella puntata di mercoledì 5 marzo 2025 Fernandez sarà costretta a raccontare alla marchesa le domande che sua figlia le ha fatto pochi giorni dopo la morte di donna Pia. Margarita inizierà ad indagare e riuscirà a trovare alcuni indizi che potrebbero incastrare Martina, verrà accusata dell’avvelenamento del conte? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere la messa in onda dei prossimi episodi per scoprirlo.

