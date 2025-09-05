Le anticipazioni de La Promessa rivelano cosa succederà sabato 6 e domenica 7 settembre 2025, Martina in pericolo, Jana torna a palazzo.

La Promessa continua a stupire i suoi affezionati fan con le sue intriganti vicende, cosa succederà nei prossimi episodi? Di sicuro le novità saranno all’ordine del giorno e terranno i telespettatori incollati al piccolo schermo per scoprire che piega prenderanno le trame della soap opera spagnola. In onda tutti i giorni alle 19.39 su Rete 4 conquista sempre ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti, chi non riesce a seguirla in televisione può guardarla anche in streaming su Mediaset Infinity.

Sono trapelate interessanti anticipazioni in merito agli episodi che verranno trasmessi nel weekend, sabato 6 e domenica 7 settembre 2025. Cosa accadrà? Dopo quello che gli ha rivelato l’ex fidanzato Catalina vorrebbe dimenticare Pelayo, intanto dirà a Simona che c’è Cruz dietro l’arrivo del Conte di Añil. Pia proverà a far confessare a Riccardo che sua moglie non è morta, lui però negherà.

La Promessa anticipazioni 6-7 settembre 2025: Julia salva la vita a Martina, Jana riabbraccia tutti

Altri colpi di scena previsti nei prossimi episodi della soap opera spagnola cattureranno l’interesse dei telespettatori. Gli spoiler fanno sapere che dopo l’incontro con il segretario del Duca Marcelo e gli altri si augureranno di non essere stati riconosciuti. Nel frattempo Matilde e Curro diranno ancora una volta di non voler convolare a nozze. José Juan, invece, prenderà una drastica decisione. Quale? Sparare a Martina, ad impedirglielo sarà l’intervento di Julia.

Quando Curro scoprirà cosa è accaduto prenderà una decisione, intanto Jana tornerà alla tenuta e riabbraccerà con gioia Manuel e la schiavitù. Le anticipazioni de La Promessa rivelano che la marchesa apparirà offesa con Jana per non essere andata da lei a scusarsi, questa volta però lei non resterà in silenzio. Cosa farà? Senza giri di parole metterà le cose in chiaro perché non intende più farsi mancare di rispetto. Ci saranno altre novità? Nell’episodio di domenica 7 settembre 2025 Jana chiederà un favore a Maria Fernandez, nel frattempo Petra minaccerà Riccardo dicendogli che racconterà tutta la verità a Santos su sua madre.

