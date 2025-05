Si fanno sempre più intriganti le vicende de La Promessa e i suoi tantissimi fan sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Questi, puntata dopo puntata, si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano tutti con il fiato sospeso. L’amata soap opera spagnola va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Il paradiso delle signore 10 si farà: anticipazioni nuova stagione/ Torna Vittorio Conti, addio amata coppia?

Non solo in televisione, gli episodi de La Promessa sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Intanto sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, martedì 6 maggio 2025. Cosa succederà? Maria rivolgerà dei rimproveri a Jana per aver turbato Manuel con le sue gravi accuse contro il defunto barone. L’uomo è stato incolpato della morte di Dolores, però con insufficienti e offuscate prove dal passato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, 5 maggio 2025/ Cosa succederà nel gran finale della nona stagione

La Promessa, anticipazioni 6 maggio 2025: Cruz rompe di nuovo con Alonso e si schiera con Lorenzo

Le novità però non sono ancora finite e cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori nella puntata di domani. Stando alle anticipazioni Lope rivelerà a Vera che sua madre ha deciso di scrivere un libro di ricette che sarà ispirato ai tradizionali piatti della Promessa.

Vera sarà quindi costretta a trascrivere tutte le ricette per la madre. Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che nell’episodio di martedì 5 maggio 2025 Cruz prenderà di nuovo le distanze da Alonso. La marchesa, dopo aver chiuso con il marito, si schiererà dalla parte di Lorenzo contro Catalina.

Ritorno a Las Sabinas, nuova fiction Rai 1/ Trama, cast, quanto dura, numero puntate e quando inizia

Jana svela la verità a Manuel, tensione alle stelle tra Cruz e Alonso

Nella puntata de La Promessa che verrà trasmessa oggi, lunedì 5 maggio 2025, Jana troverà il coraggio di rivelare la verità sulla sua identità a Manuel. Confesserà che il suo vero nome è Mariana ed è ancora alla Promessa l’uomo che uccise Dolores e rapì Curro quando era piccolo. La sua prova è un anello notato in quella occasione, che oggi appartiene a Manuel, ma mentre gli stava rivelando tutta la verità sono stati interrotti dal marchese

Intanto Curro chiederà a Martina di liberarsi di Julia. Ci saranno altri momenti di tensione tra Alonso e Cruz, la rottura sarà definitiva quando lei si rifiuterà di inviare una lettera di condoglianze alla famiglia Orestes dopo l’incidente a cavallo. Le anticipazioni rivelano che Alonso vorrebbe restituire la gestione delle marmellate a Catalina, Pelayo invece si scuserà con Simona per aver ferito la marchesina e cercherà di riconquistarla con un piatto speciale. Nel frattempo Cruz accuserà Alonso di voler a tutti i costi ostacolare Lorenzo.