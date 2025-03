Le prossime vicende de La Promessa faranno incuriosire non poco i suoi tantissimi fan, saranno infatti tante le novità e i colpi di scena che terranno tutti con il fiato sospeso. Puntata dopo puntata tantissime sono le persone che si piazzano davanti al televisore per assistere alle intriganti vicende dei protagonisti, curiosi di scoprire tutto quello che accadrà. L’amata soap opera spagnola va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39, gli episodi però oltre che sul piccolo schermo sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Ma cosa succederà nella puntata che verrà trasmessa domani, giovedì 6 marzo 2025? Stando alle anticipazioni de La Promessa trapelate sul web Curro, Manuel e Jose Juan prima di riprendere la marcia daranno a Paco un ultimo saluto. Più tardi, durante la notte, Curro deciderà di scrivere una lettera a Martina per rivelarle che è ancora innamorato di lei.

La Promessa, anticipazioni 6 marzo 2025: Maria Antonia decide di restare alla tenuta, Alonso resta senza parole

Dopo aver scritto una lettera d’amore per Martina Curro invece di inviarla deciderà di strapparla e non ne parlerà con nessuno. Le anticipazioni fanno poi sapere che nell’episodio di domani Adriano ringrazierà Catalina perché è solo grazie al suo aiuto se è riuscito a saldare i suoi debiti. Dopo aver venduto la collana che lei gli aveva donato, infatti, non ha più problemi con la banca.

Cos’altro succederà a La Promessa nella puntata di giovedì 6 marzo 2025? Le anticipazioni rivelano che Maria Antonia asseconderà la richiesta di Cruz decidendo di restare alla tenuta, una scelta che lascerà Don Alonso senza parole. La donna, però, gli dirà che ha tutto il diritto di decidere in modo autonomo per la sua vita.

