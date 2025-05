Con le sue intriganti vicende La Promessa riesce sempre a catturare non poco l’attenzione dei suoi tantissimi fan che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Quotidianamente sono tantissime le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano tutti a bocca aperta. La nota soap opera spagnola tiene compagnia ai telespettatori su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Un posto al sole anticipazioni 7 maggio 2025/ Guido si riavvicina a Mariella? Elena in radio sfida Ferri

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi de La Promessa sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Ma cosa succederà nella puntata che andrà in onda domani, mercoledì 7 maggio 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Julia riuscirà ad ottenere il permesso per restaurare il ritratto della prima moglie di Alonso, Carmen. In questo modo la ragazza potrà restare alla tenuta nonostante Martina e Curro vorrebbero mandarla via, lui sarà sempre più sospettoso nei confronti di Julia.

Anticipazioni Beautiful, 7 maggio 2025/ Grande successo per i Forrester, Ridge scatena l'ira della Contessa

La Promessa, anticipazioni 7 maggio 2025: una rivelazione sconvolge Vera

I telespettatori assisteranno ad altre interessanti novità nella puntata che verrà trasmessa domani. Le anticipazioni rivelano che scoppierà il caos in cucina. Il motivo? Perché Marcelo ai fornelli si rivelerà un disastro e Teresa vorrebbe aiutarlo, Petra però vorrebbe cacciarlo a tutti i costi.

La domestica è offesa, non riesce proprio a tollerare il fatto che Teresa abbia sposato Marcelo violando il voto di fedeltà che aveva fatto a Feliciano. Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che nell’episodio di mercoledì 7 maggio 2025 Santos leggerà il diario di Maria e rivelerà il suo contenuto a Petra alimentando malumori e pettegolezzi. Nel frattempo, Amalia si avvicinerà a Vera e si lascerà sfuggire una sconvolgente rivelazione.

Un posto al sole anticipazioni 6 maggio 2025/ Ferri furioso con Gennaro Gagliotti fa una proposta ad Elena

Duri rimproveri per Jana, Cruz dalla parte di Don Lorenzo

Nella puntata de La Promessa di oggi, martedì 6 maggio 2025, Maria rimprovererà Jana per aver turbato Manuel con le gravi accuse contro il defunto barone, a parer suo colpevole di aver ucciso Dolores anche se le sue prove sono insufficienti.

Le anticipazioni fanno poi sapere che Lope rivelerà a Vera che sua madre ha deciso di scrivere un libri di ricette che sarà ispirato ai tradizionali piatti della tenuta, la ragazza sarà quindi costretta a trascriverle tutte. Intanto Cruz romperà di nuovo con il marito e si schiererà dalla parte di Don Lorenzo contro Catalina.