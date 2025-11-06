Le anticipazioni de La Promessa rivelano cosa accadrà venerdì 7 novembre 2025, Ramona ha dei dubbi, intanto Don Riccardo e Ana...

Le trame de La Promessa continuano a catturare l’attenzione di moltissimi fan e dopo le ultime vicende questi si chiedono a quali colpi di scena dovranno assistere nei prossimi appuntamenti della soap opera spagnola. Alla tenuta la situazione sarà sempre più delicata a causa dei problemi economici che sono emersi nell’ultimo periodo. Don Alonso e Cruz stanno pensando ad un modo per risolvere le cose, lei vuole manipolare la nipote per spingerla a vendere la parte di proprietà che è in suo possesso.

Il marchese ha dei dubbi ma in mancanza di un’altra soluzione deciderà di assecondare la moglie. Cruz farà credere a Martina che non può rifiutarsi di vendere la proprietà perché la decisione spetta a chi possiede la maggioranza delle quote. La ragazza si farà quindi imbrogliare alla zia e accetterà di vendere la tenuta. Intanto, nell’episodio de La Promessa che andrà in onda alle 19.39 domani, venerdì 7 novembre 2025, Curro si recherà da Ramona.

La Promessa, anticipazioni 7 novembre 2025: cosa diranno Ana e Don Riccardo a Santos?

Curro dirà all’ex cameriera di volerla riportare alla tenuta per farle rivelare che appartengono a Lola, cioè Dolores, gli oggetti che sono stati trovati nella stanza segreta, lei però apparirà incerta nell’episodio della soap opera spagnola che verrà trasmesso domani su Rete 4.

Altri colpi di scena sono previsti nella puntata de La Promessa che andrà in onda domani, venerdì 7 novembre 2025. Cos’altro succederà? Stando alle anticipazioni Don Riccardo e Ana avranno un confronto. I due cercheranno di capire quale versione dovranno rivelare a Santos in merito al loro passato.

