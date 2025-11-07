Le anticipazioni de La Promessa svelano cosa succederà sabato 8 e domenica 9 novembre 2025, Ana e Don Ricardo affrontano Santos, Curro insiste con...

Novità in vista negli episodi de La Promessa che andranno in onda durante il weekend, sabato 8 e domenica 9 novembre 2025. Cosa dovranno aspettarsi tutti coloro che quotidianamente seguono la soap opera spagnola su Rete 4 alle 19.39 e in streaming su Mediaset Infinity. Stando alle anticipazioni trapelate sul web fino ad ora Ana e Don Ricardo si sono messi d’accordo sulla versione dei fatti che racconteranno a Santos, lui sarà felice di avere un chiarimento da parte loro e deciderà di perdonarli.

Come è morta Raffaella Carrà?/ Un tumore ai polmoni tenuto nascosto la causa della scomparsa

Nella puntata de La Promessa che verrà trasmessa domani, sabato 8 novembre 2025 Petra non sarà felice della decisione presa da Santos, lei infatti è convinta che stia commettendo un errore. Le anticipazioni fanno sapere che la donna preferirà però non dire nulla e fare finta di essere felice della riconciliazione di Santos con i suoi genitori. Il motivo? Perché teme che lui possa prendere le distanze da lei.

Bake off Italia 2025, 10a puntata/ Diretta ed eliminato: parenti, lacrime e torte 'di casa' per i concorrenti

La Promessa, anticipazioni 8-9 novembre 2025: Curro vuole convincere Ramona a tornare alla tenuta

Continuerà a non essere idilliaco il rapporto tra Jana e Cruz e nemmeno l’arrivo di un nipote è riuscito a renderlo migliore. Stando agli spoiler Leocadia consiglierà alla marchesa di parlare in modo chiaro con la moglie di suo figlio, questo però farò scoppiare un acceso litigio con la nuora.

Nell’episodio de La Promessa che andrà in onda su Rete 4 domenica 9 novembre 2025 Maria continuerà ad essere convinta di essere posseduta, troverà anche alcune prove che lo dimostrano. Catalina proverà a farle cambiare idea, ma il suo tentativo sarà del tutto inutile. Le anticipazioni rivelano poi che Curro cercherà ancora di convincere Ramona a tornare insieme a lui alla tenuta per confessare la verità.

Un posto al sole anticipazioni 10 novembre 2025/ Gianluca è scappato, Giulia prende una drastica decisione