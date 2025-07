Le anticipazioni de La Promessa svelano cosa succederà martedì 8 luglio 2025, aumenta la preoccupazione di Cruz e Alonso, Teresa confessa che...

Sono tantissimi i fan de La Promessa ad andare alla ricerca di nuovi spoiler poiché troppo curiosi per attendere la messa in onda delle puntate per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Quotidianamente l’amata soap opera spagnola riesce sempre a catturare l’attenzione di tantissimi telespettatori, infatti dal punto di vista degli ascolti conquista sempre ottimi risultati.

La Promessa va in onda su Rete 4 alle 19.39 tutti i giorni, i suoi affezionati fan però possono vedere gli episodi anche su Mediaset Infinity in streaming. Intanto sono emerse intriganti anticipazioni sulla puntata che verrà trasmessa domani, martedì 8 luglio 2025. Cosa accadrà? Durante una conversazione con la duchessa de Carril Lorenzo rivelerà di essere a conoscenza del fatto che Vera sia sua figlia.

Nella puntata di domani il Capitano accuserà il conte Ayala di essersi avvelenato da solo in passato con lo scopo di attribuire la colpa a Martina. Stando agli spoiler della nota soap opera spagnola aumenterà sempre di più la preoccupazione di Cruz e Alonso a causa delle voci che le famiglie degli amici del figlio hanno sentito su Jana. I due vogliono a tutti i costi impedire le nozze di Manuel con la cameriera.

Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che nell’episodio di martedì 8 luglio 2025 Manuel per convincere i suoi genitori ad accettare il matrimonio con Jana si dirà pronto a rinunciare all’aviazione. A Burdina il marchesino proporrà una rischiosa soluzione con lo scopo di liberare Romulo. Nel frattempo Teresa si lascerà sfuggire una confessione che spiazzerà non poco Riccardo, di che si tratta? Gli dirà che in realtà Marcelo non è suo marito ma suo fratello. Cos’altro succederà? Catalina cadrà, fortunatamente però la gravidanza non subirà conseguenze a causa dell’incidente.

