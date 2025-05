Cosa succederà nelle prossime puntate de La Promessa? I suoi tantissimi fan sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Quotidianamente sono tantissime le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso tengono tutti con il fiato sospeso. L’amata soap opera spagnola va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Non solo in televisione, gli episodi de La Promessa sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Intanto, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata di domani, giovedì 8 maggio 2025. Queste rivelano che Jana rivelerà a Curro di aver raccontato la verità sulle loro orogini a Manuel, senza però dirgli che Alonso sia suo padre.

La Promessa, anticipazioni 8 maggio 2025: Manuel vuole rimandare il matrimonio, poi cambia idea

Altre interessanti novità faranno non poco incuriosire i telespettatori nella puntata che verrà trasmessa domani. Stando alle anticipazioni Manuel sarà sconvolto e sopraffatto dalle emozioni, chiederà a Jana di rimandare le nozze poco dopo però si renderà conto che non vuole rinunciare a lei.

Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che nell’episodio di giovedì 8 maggio 2025 Alonso comunicherà a Catalina che non potrà tornare a gestire il business delle marmellate. La marchesina capirà subito che si tratta di un’idea di Cruz. Nel frattempo, mentre Jana e Maria si occuperanno in sartoria dei ritocchi dell’abito da sposa, la cameriera le dirà che il matrimonio dovrà celebrarsi in segreto e lei non potrà essere presente.

Vera in cucina ha un’idea per scoraggiare Amalia

Cos’altro succederà a La Promessa nella puntata di giovedì 8 maggio 2025? Le anticipazioni rivelano che Amalia tornerà in cucina con la scusa di voler aggiornare il ricettario. Vera per cercare di scoraggiarla le proporrà di preparare il callos, un piatto poco raffinato e molto complesso.

Intanto, Pelayo e Catalina decideranno di partecipare alla festa di fidanzamento di un amico di lui dopo aver arginato le lamentele di Alonso e Cruz. nel frattempo, Candela e Simona si imbatteranno in qualcosa di inaspettato.