Le anticipazioni de La Promessa rivelano cosa accadrà mercoledì 9 luglio 2025, le voci sulla presunta infedeltà di Alonso arrivano a Cruz.

Le ultime vicende de La Promessa stanno tenendo tutti col fiato sospeso, infatti continuano a chiedersi cosa accadrà durante i prossimi appuntamenti. Da anni la fiction spagnola riesce a conquistare un notevole successo in termini di ascolti, va in onda su Rete 4 alle 19.39 ogni giorno e spesso lascia i telespettatori senza parole con le sue intriganti novità e tanti inaspettati colpi di scena.

Sul sito Mediaset Infinity dopo la messa in onda ogni episodio può essere visto anche sul sito streaming e sul web si trovano quotidianamente nuovi spoiler. Cosa succederà nella puntata de La Promessa che verrà trasmessa su Rete 4 domani, mercoledì 9 luglio 2025? Sono già emerse alcune interessanti anticipazioni, queste rivelano che Cruz farà una scoperta che la spiazzerà.

La Promessa, anticipazioni 9 luglio 2025: Salvador avvistato con un’altra donna, Maria ascolta di nascosto

Secondo alcuni spoiler la marchesa nella puntata di domani verrà a conoscenza del fatto che stanno circolando alcune voci in merito alla presunta infedeltà di Don Alonso. In questa delicata situazione, Lorenzo offrirà il suo sostegno a Cruz. Intanto scoppierà un nuovo scontro tra il Conte Ayala e Petra, il motivo però non è stato reso noto.

Sono emersi altri dettagli in merito alla puntata de La Promessa di mercoledì 9 luglio 2025. Le anticipazioni fanno sapere che Santos dirà a Petra che non riesce proprio a trovare un punto di incontro con Ricardo. Nel frattempo Marcelo racconterà a Teresa che qualcuno ha visto Salvador mentre baciava un’altra donna, nessuno dei due però si accorgerà che Maria stava ascoltando di nascosto.

