Con le sue intriganti vicende La Promessa continua a conquistare sempre di più l’attenzione dei telespettatori che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Quotidianamente sono tantissime le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano tutti con il fiato sospeso. L’amata soap opera spagnola va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi de La Promessa sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Ma cosa succederà nella puntata di domani, venerdì 9 maggio 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web alla tenuta la notizia del fidanzamento ufficiale tra Vera e Lope spiazzerà non poco la duchessa. Intanto, nonostante i continui errori commessi dal marito, Teresa continuerà ad incoraggiare Marcelo.

La Promessa, anticipazioni 9 maggio 2025: Manuel vuole rintracciare Gregorio

Cos’altro succederà nella puntata che verrà trasmessa domani? Le anticipazioni fanno sapere che Manuel e Jana rivivranno il doloroso ricordo legato al rapimento di Curro, organizzato dal barone de Linaja.

Le anticipazioni de La Promessa fanno sapere che nell’episodio di venerdì 9 maggio 2025 l’intenzione di Manuel sarà quella di rintracciare Gregorio perché è l’unico che conosce tutta la verità. Nel frattempo Vera, dopo un incontro commovente con la madre, rinnoverà il suo amore nei confronti di Lope. La cameriera sarà decisa a non lasciarsi più influenzare da nessuno.

Manuel chiede a Jana di rimandare le nozze, Alonso fa una comunicazione a Catalina

Nella puntata de La Promessa di oggi, giovedì 8 maggio 2025 Jana dirà a Curro di aver raccontato la verità sulle loro origini a Manuel. Quest’ultimo sarà sconvolto e chiederà alla fidanzata di rimandare le nozze, poco dopo però capirà di non poter rinunciare a lei. Intanto Alonso comunicherà a Catalina che non potrà tornare a gestre l’attività delle marmellate e lei capirà subito che si tratta di un’idea di Cruz.

Mentre si occuperanno degli ultimi ritocchi dell’abito da sposa Jana rivelerà a Maria che il matrimonio con Manuel si svolgerà in segreto e lei non potrà partecipare. Nel frattempo Amelia tornerà con una scusa in cucina e Vera cercherà di scoraggiarla proponendole di preparare un piatto poco raffinato e complesso, il callos. Le anticipazioni fanno poi sapere che Pelayo e Catalina decideranno di partecipare alla festa di fidanzamento di un amico di lui, Candela e Simona invece si imbatteranno in qualcosa di inaspettato.