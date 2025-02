Con le loro intriganti vicende i protagonisti de La Promessa continua a catturare sempre di più l’attenzione dei fan che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà nei prossimi episodi. La nota soap opera spagnola tiene compagnia ai telespettatori su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 e li tiene spesso con il fiato sospeso, novità e colpi di scena infatti non mancano mai. Le puntate, oltre che sul piccolo schermo, sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Tantissime sono le persone che quotidianamente assistono alle vicende de La Promessa, questi si chiedono cosa succederà nei prossimi episodi. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa su Rete 4 domani, martedì 11 febbraio 2025. Queste rivelano che Don Alonso e Maria Antonia comunicheranno a Cruz di essere stati esclusi dal ballo organizzato dai marchesi de Sotoblanco. Il motivo? C’entra il coinvolgimento di Manuel e Curro in guerra.

La Promessa anticipazioni 11 febbraio 2025: Don Lorenzo svela a Cruz la verità sul ballo

I tantissimi fan della soap opera spagnola assisteranno ad altre interessanti novità nella puntata che andrà in onda domani. Cosa accadrà? Cruz scoprirà che il motivo dell’esclusione dal ballo in realtà è un altro, a svelarle la verità ci penserà Lorenzo. Alla marchesa rivelerà che si tratta di una vendetta dei duchi de Los Infantes per la morte di Jimena.

Intanto, Martina sarà esausta a causa delle continue pressioni degli zii e deciderà di accettare un invito all’opera da parte del figlio dei Caicedo. Ci saranno altri colpi di scena a La Promessa nell’episodio di martedì 11 febbraio 2025? Al momento non sono trapelati altri spoiler, non ci resta quindi che attendere la messa in onda per saperne di più.

