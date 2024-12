Nuovi colpi di scena in vista a La Promessa, nota soap opera spagnola in onda tutti i giorni su Rete 4 alle 19.39. Le intriganti vicende quotidianamente appassionano moltissimi telespettatori, questi puntata dopo puntata restano incollati al televisore per scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. Oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, tante sono le novità che continuano a stupire non poco i fan della fiction.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata de La Promessa che andrà in onda domani, giovedì 12 dicembre 2024, su Rete 4. Queste fanno sapere che tra i piani di Salvador c’è ancora l’intenzione di organizzare con Maria un finto matrimonio. Il suo scopo è quello di fare una sorpresa alla fidanzata, al momento però è ignaro del fatto che dovrà fare i conti con alcuni ostacoli.

La Promessa, anticipazioni 12 dicembre 2024: Simona scopre la verità sulle crisi di Virtudes

I telespettatori assisteranno ad altre interessanti novità nei prossimi episodi de La Promessa. Le anticipazioni rivelano che nella puntata che andrà in onda giovedì 12 dicembre 2024 Lope dovrà intervenire per fermare il piano di Salvador dal momento che lo giudicherà troppo precipitoso. Anche Pia sarà costretta ad intervenire per fermare il ragazzo, con la sua intromissione proverà ad impedirgli di fare altre disperate azioni.

Cos’altro accadrà ai protagonisti de La Promessa nell’episodio di domani? Le anticipazioni fanno sapere che Simona non è a conoscenza delle crisi di Virtudes, durante una visita inaspettata in cucina scoprirà in modo brusco la verità sulle sue condizioni di salute. Nel frattempo Jana verrà a conoscenza di un segreto drammatico che riguarda Jimena. Di che si tratta? Gli spoiler rivelano che la scoperta risale al periodo in cui la moglie di Manuel era ancora a casa dei suoi genitori. Al momento però non sono emersi altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei prossimi episodi per saperne di più.

