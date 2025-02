Come al solito i tantissimi fan de La Promessa assisteranno a molte intriganti novità e colpi di scena nei prossimi episodi. Questi sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti ed è per questo che si piazzano quotidianamente davanti al televisore per non perdere le loro vicende. La soap opera spagnola tiene compagnia ai telespettatori tutti i giorni alle 19.39 su Rete 4 e lascia spesso tutti con il fiato sospeso.

Gli episodi de La Promessa oltre che sul piccolo schermo sono sempre a disposizione dei suoi tantissimi fan sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Cosa succederà nella puntata che verrà trasmessa su Rete 4 domani, mercoledì 12 febbraio 2025? Stando alle anticipazioni Gregorio riuscirà ad intrufolarsi alla tenuta e raggiungerà Pia. L’uomo le chiederà spiegazioni sul bambino ma lei per allontanarlo gli dirà che è morto poco dopo la nascita.

La Promessa, anticipazioni 12 febbraio 2025: Lope furioso con Vera, Santos la ricatta

Le parole di Pia non convinceranno Gregorio, infatti nella puntata di mercoledì 12 febbraio 2025 la minaccerà di tornare per portarla via con lui. La cameriera sarà terrorizzata e tutto il personale si metterà a disposizione per proteggerla, tranne Petra. Quest’ultima è l’ultima che preferirebbe vederla andare via.

Nel frattempo Cruz su tutte le furie darà la colpa a Don Alonso per l’isolamento sociale che stanno subendo. Lo accuserà anche di non aver impedito a Manuel di andare in guerra, Maria Antonia però lo consolerà. Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che nell’episodio di domani Martina si dirà contraria alle nozze di sua madre con il conte Ayala, Catalina e Adriano invece inizieranno ad essere amici. Intanto Lope sarà molto arrabbiato con Vera perché è convinto che sia fidanzata con Santos, però non sa che in realtà lui la sta ricattando.

