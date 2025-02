Giorno dopo giorno le intriganti vicende de La Promessa catturano non poco l’attenzione di moltissimi fan, in termini di ascolti infatti i risultati sono sempre ottimi. La nota soap opera spagnola tiene compagnia ai telespettatori su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 e con tante novità e colpi di scena riesce spesso a lasciarli con il fiato sospeso. Quotidianamente infatti sono moltissime le persone che si piazzano davanti al televisore per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 13 febbraio 2025/ Il piano di Agata e Mimmo funziona, cosa nota Marta

Ma cosa succederà a La Promessa nella puntata che verrà trasmessa domani, giovedì 13 febbraio 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Riccardo riuscirà ad intervenire giusto in tempo per mettere Vera in salvo da Santos. Intanto Pia apparirà turbata e demoralizzata a causa della continua sorveglianza di Antonio e Policarpo.

Anticipazioni Beautiful, puntata 13 febbraio 2025/ Hope in lacrime da Thomas, lui le chiede scusa

La Promessa, anticipazioni 13 febbraio 2025: Adriano si avvicina a Catalina, lei lo respinge

Altre interessanti novità e colpi di scena cattureranno l’attenzione dei tantissimi fan della soap opera spagnola. Le anticipazioni de La Promessa fanno sapere che con i suoi discorsi cupi Pia farà preoccupare tutti, anche Riccardo. L’uomo confesserà di essere innamorato di lei e la bacerà.

Nel frattempo Adriano seguirà la volontà di Tadeo di approfondire la sua conoscenza con Catalina, proverà infatti ad avvicinarsi ancora di più a lei. Le anticipazioni de La Promessa rivelano però che nella puntata che andrà in onda giovedì 13 febbraio 2025 la marchesina lo respingerà e il loro incontro si concluderà in modo brusco. Cos’altro succederà? Al momento non sono trapelati altri spoiler, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dell’episodio per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti.

Un posto al sole, anticipazioni 12 febbraio 2025/ Rosa cerca conforto in Damiano, Micaela furiosa con Niko